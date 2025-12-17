Лукашенко установил новый размер арендной платы за земельные участки

Опубликовано: 17.12.2025 13:53 , Обновлено: 17.12.2025

Белорусам, арендующим у государства земельные участки, придётся изменить некоторые положения договора. Того требует новый президентский указ, который 17 декабря подписал Александр Лукашенко.

Сам текст Указа №439 “Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности” пока официально не опубликовали, но в Администрации Президента (АП) раскрыли некоторые детали. Главное, что закрепляет новый указ - это собственно сам размер этой арендной платы.

Сегодня сумму, которую должны ежегодно платить те, кто берёт у государства в аренду земельные участки, устанавливают местные исполнительные комитеты или администрация свободной экономической зоны (СЭЗ). Новый президентский указ же приравнивает арендную плату к размеру земельного налога , который рассчитывается в соответствии с налоговым законодательством.

В АП подчеркнули, что арендаторы смогут рассчитывать на все те льготы, которые положены им по земельному налогу, согласно Налоговому кодексу.

Сроки уплаты арендной платы, а также сроки, в которые должны уложиться с документами юридические лица, отчитывающиеся перед налоговой, остались такими же.

Уже заключённые договоры аренды, как пояснили в АП, необходимо будет “привести в соответствие” с новым указом. Впрочем, это вовсе не значит, что всем белорусам с 1 января 2026 года (именно с этой даты официально заработает указ) нужно будет срочно бежать в местные исполкомы переоформлять документы. Эту работу будут проводить постепенно – при очередном перезаключении договора аренды, при продлении сроков аренды, при государственной регистрации изменений предоставленных в аренду земельных участков.

Саму корректировку законодательства в АП объяснили желанием “усовершенствовать” систему арендной платы и создать “равные условия” для всех землепользователей - “вне зависимости от вида прав на земельные участки”.

Кстати, недавно в Беларуси обновили кадастровую стоимость земель. В связи с этим Государственный комитет по имуществу призвал белорусов, у которых есть собственные земельные участки, пересчитать их стоимость.

ГКИ дал белорусам полгода, чтобы пересчитать стоимость своих земельных участков. Зачем?