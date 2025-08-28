Опубликовано: 28.08.2025 13:16 , Обновлено: 28.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 августа в ходе рабочей поездки в Могилёвскую область раскритиковал состояние полей в двух районах Минщины. Свою оценку он дал во время посещения хозяйства ОАО «Рассвет им. К. П. Орловского».

Во время визита Лукашенко похвалил руководителя «Рассвета» Александра Багеля за то, что тот «в порядок привёл хозяйство». Однако сразу же противопоставил эту работу ситуации в других местах, в том числе в Минской области, сообщила пресс-служба политика.

«Между Червенем и Березино (я всегда за эти районы переживаю Минской области) — катастрофа. Поля не обработаны. Вот что меня удручает», — заявил Лукашенко.

Он заявил, что видит положение дел во время полётов на вертолёте, и раскритиковал подход, когда порядок наводят только вдоль дорог. «Начальники у нас, как и в былые времена, ездят по дорогам. <…> А дальше (я же вижу, с вертолёта все видно) все этим золотарником, золотой травой, заросло. Так, мужики, дело не пойдёт», — сказал Президент.

Кроме того, другой важной темой поездки стало картофелеводство, о чём уже рассказали журналисты Telegraf.news. Лукашенко провёл на базе хозяйства совещание, где предположил, что в этом году сохранится значительный спрос на картофель за рубежом, в том числе в России, назвав его «золотым запасом» не только продовольственным, но и валютным.

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