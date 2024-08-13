Лукашенко разрешил продавать белорусам брёвна для домов вне биржевых торгов

Опубликовано: 13.08.2024 19:40 , Обновлено: 28.09.2024

Во вторник, 13 августа, Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому юрлица, ведущие лесное хозяйство и подчинённые Управлению делами президента, имеют право продавать деловую древесину вне биржевых торгов. Напомним, ранее это могли делать только организации Минлесхоза.

Речь идёт о деловой древесине для строительства или ремонта жилых домов и хозяйственных построек, подчеркнули в пресс-службе президента. Там добавили, что “в целях удешевления для населения стоимости домокомплектов” их цена рассчитывается с учётом использования сырья из фонда облисполкомов.

В случае, если там не будет породы круглых лесоматериалов, Минлесхоз может приобретать вне биржевых торгов древесину из любых видов рубок для производства сборных деревянных сооружений и впоследствии продавать их населению.

[info_b] Деловая древесина – это лесные материалы из древесины, которые выпускают для производства и населения в круглом виде или в виде сырья для дальнейшей переработки. Деловая древесина включает все виды, кроме дров. [/info_b]

Также Указ предусматривает объёмы реализации такой древесины. С 13 августа на каждый объект строительства или восстановления (ранее — в совокупности на все объекты) можно приобрести до 70 куб. м. Кроме того, Лукашенко разрешил продавать физлицу до 10 куб. м для текущего ремонта один раз в год в совокупности на все объекты (ранее — по 10 куб. м на каждый объект: жилой дом, дачу, садовый дом).

Ранее Telegraf.news писал, что Глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой рассказал, по какой цене будут продавать гражданам и предприятиям древесину, заготовленную после шторма, который обрушился на страну 13 и 14 июля.

Крутой назвал цену для белорусов на куб древесины, заготовленной после шторма