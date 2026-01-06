Лукашенко распорядился нарастить производство говядины

Опубликовано: 06.01.2026 08:09 , Обновлено: 06.01.2026

Власти Беларуси решили нарастить местное производство мяса говядины и повысить его эффективность. В том числе для этого Президент Александр Лукашенко 5 января подписал указ "О развитии мясной отрасли".

Сам документ ещё не опубликован, однако в пресс-службе главы государства рассказали некоторые подробности плана властей по улучшению материально-технической базы мясной отрасли на ближайшую пятилетку. В соответствии с указом, в 2026-2030 годах белорусские сельхозорганизации должны построить или реконструировать у себя специализированные комплексы, где будут выращивать и откармливать бычков.

В ближайшее время областным исполкомам предстоит составить список тех организаций, которые могут углублено заняться мясным скотоводством. Эти списки подадут Совету министров, а правительству их нужно будет утвердить.

В самом же указе прописали условия финансирования соответствующих инвестиционных проектов в этой отрасли и требования, которым такие проекты должны будут соответствовать. При этом, как отметили в Администрации Президента (АП), допускаются параллельные работы - разработка проектной документации может вестись одновременно со строительством и реконструкцией спецкомплексов.

Предприятиям пообещали государственные субсидии, то есть из бюджета готовы выплатить часть процентов по кредитам, которые аграрии возьмут под строительство новых комплексов. Предполагается, что эти субсидии будут выделять в равной доле из республиканского и местных бюджетов.

Дополнительно аграриям пообещали выгодные кредиты в «Банке развития Республики Беларусь» - на срок до 20 лет и под процент, равный ставке рефинансирования Нацбанка (на сегодняшний день это 9,75%). Впрочем, по этому кредиту установлен строгий лимит - не более 85 базовых величин (на сегодня это 3825 рубля) на одно ското-место.

Кстати, согласно официальной статистике Белстата (за январь-сентябрь 2025 года), в Беларуси также упало общее поголовье свиней и коров.

В Беларуси снизилось производство мяса и поголовье. А что с овощами и картошкой?