В Беларуси снизилось производство мяса и поголовье. А что с овощами и картошкой?

📊 Анализ

Опубликовано: 15.10.2025 12:57 , Обновлено: 15.10.2025

Белстат отчитался о динамике производств в сельском хозяйстве за январь-сентябрь 2025 года. Мы сравнили показатели с таким же периодом 2024 года и оказалось, что в Беларуси вырос урожай картошки и других растений. Но упало поголовье свиней и коров.

Что касается мяса в общем, то, согласно данным Белстата, в 2025 году производство составило 1359,1 тыс. тонн, что на 1,1% меньше (на 15,3 тыс. тонн), чем в 2024 году (1374,4 тыс. тонн).

А вот молока надоили больше: в 2025 году произведено 6945,6 тыс. тонн, что на 4,7% больше (на 308,7 тыс. тонн), чем в 2024 году (6636,9 тыс. тонн).

Производство яиц в 2025 году достигло 2958,2 млн штук, что на 4,9% больше (на 138,6 млн штук), чем в 2024 году (2819,6 млн штук).

Поголовье скота (на 1 октября)

В 2025 году поголовье крупнорогатого скота в Беларуси сократилось до 3,9 млн голов, что на 4,9% меньше (на 200 тыс. голов), чем в 2024 году (4,1 млн голов). При этом в числе него количество коров не изменилось 1,4 млн.

Численность свиней в Беларуси снизилась до 2,0 млн голов, что на 9,1% меньше (на 200 тыс. голов), чем в 2024 году (2,2 млн голов).

Урожайность (данные на 1 октября)

Валовой сбор зерновых (без кукурузы) в 2025 году составил 8,0 млн тонн, что на 23,1% больше (на 1,5 млн тонн), чем в 2024 году (6,5 млн тонн). Наверное, благодаря урожайности, которая значительно выросла: с 32,0 ц/га в 2024 году до 40,0 ц/га в 2025 году (+25%).

По картошке все вроде бы хорошо. Валовой сбор увеличился на 20,5%: с 366,3 тыс. тонн в 2024 году до 431,7 тыс. тонн в 2025 году. Урожайность тоже выросла с 306 ц/га до 316 ц/га.

Производство овощей выросло на 14,2%: с 73,2 тыс. тонн в 2024 году до 83,6 тыс. тонн в 2025 году. А вот урожайность снизилась с 222 ц/га до 201 ц/га.

Таким образом, если в животноводстве динамика отрицательная: снизилось и поголовье, и производство мяса. То по большинству ключевых направлений (молоко, яйца, зерно, картофель, свекла) в 2025 году зафиксирован существенный рост как валовых сборов, так и урожайности.

Самый значительный прорыв наблюдается в производстве зерна, где валовой сбор вырос более чем на 20%, а урожайность — на 25%.