Совмин снова поменял правила госрегулирования цен в Беларуси
Совет министров Беларуси 1 февраля внес изменения в нашумевшее постановление №713 «О системе регулирования цен». В новом документе прописаны некоторые послабления.
Мясо, молоко, сахар
Правительство убрало из списка регулируемых товаров бескостное мясо — это туши, полутуши, отруба.
Также цены не будут регулироваться:
- на сахар в мелкой фасовке (20 граммов и менее);
- пшено;
- лимонную кислоту.
Кроме того правительство уточнило, что будет регулировать цены только на белый рис, и только на картофельные чипсы.
Зато Совмин добавил в перечень регулируемых товаров:
- сало (шпик), в том числе соленое;
- любое коровье молоко — цельное пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное;
- творожный сыр.
Изменился и список регулируемых непродовольственных товаров.
Как устанавливать цены
Также в документе прописали, что магазины могут сами устанавливать цены на те товары и услуги, которые не указаны в списках регулируемых правительством.
А производителям не нужно будет согласовывать отпускные цены не только при истечении акций и скидок, но и при их отмене или изменении условий их проведения — при условии, что применяемая отпускная цена не будет превышать отпускную цену, согласованную с соответствующими госорганами или комиссиями в соответствии с постановлением № 713.
Кроме того правительство разрешило не согласовывать формирование отпускной цены на ранее не производимый потребительский товар путем изменения ранее согласованной отпускной цены пропорционально изменению веса (объема) потребительского товара.
Есть изменения и при формировании цены для импортеров.
Подробнее с документом можно ознакомиться по ссылке. Изменения вступили в силу с 2 февраля.