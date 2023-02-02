Совмин снова поменял правила госрегулирования цен в Беларуси

Опубликовано: 02.02.2023 08:55 , Обновлено: 02.02.2023

Совет министров Беларуси 1 февраля внес изменения в нашумевшее постановление №713 «О системе регулирования цен». В новом документе прописаны некоторые послабления.

Мясо, молоко, сахар

Правительство убрало из списка регулируемых товаров бескостное мясо — это туши, полутуши, отруба.

Также цены не будут регулироваться:

на сахар в мелкой фасовке (20 граммов и менее);

пшено;

лимонную кислоту.

Кроме того правительство уточнило, что будет регулировать цены только на белый рис, и только на картофельные чипсы.

Зато Совмин добавил в перечень регулируемых товаров:

сало (шпик), в том числе соленое;

любое коровье молоко — цельное пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное;

творожный сыр.

Изменился и список регулируемых непродовольственных товаров.

Как устанавливать цены

Также в документе прописали, что магазины могут сами устанавливать цены на те товары и услуги, которые не указаны в списках регулируемых правительством.

А производителям не нужно будет согласовывать отпускные цены не только при истечении акций и скидок, но и при их отмене или изменении условий их проведения — при условии, что применяемая отпускная цена не будет превышать отпускную цену, согласованную с соответствующими госорганами или комиссиями в соответствии с постановлением № 713.

Кроме того правительство разрешило не согласовывать формирование отпускной цены на ранее не производимый потребительский товар путем изменения ранее согласованной отпускной цены пропорционально изменению веса (объема) потребительского товара.

Есть изменения и при формировании цены для импортеров.

Подробнее с документом можно ознакомиться по ссылке. Изменения вступили в силу с 2 февраля.