Лукашенко предложил построить новую железную дорогу из Минска

Опубликовано: 28.02.2026 13:50 , Обновлено: 28.02.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил проложить в Логойск из Минска железную дорогу. О чем и заявил во время рабочей поездки на Логойщину.

“По Логойску мы говорим, что это спутник Минска. Надо какую-то, может быть, железнодорожную нитку провести. Я посмотрел. Может быть, даже по обочине в одну сторону и в другую положить рельсы и пустить… Что-то надо делать”, - сказал он.

“Надо закончить в Минске всякое жилищное строительство и во всех этих спутниках строить жилье. Люди за 20-30 минут в Минске. Отработали — назад вернулись. Но это отдельный разговор”, - пояснил Президент свою идею.

Александр Лукашенко не в первый раз говорит о планах завести в города-спутники новые железнодорожные ветки.

В октябре 2024 года он поручил построить наземное метро из Минска в города-спутники. Слова об этом прозвучали при разговоре о “перенаселении” столицы.

“Один из основных вопросов - это расселение населения, стремящегося жить и работать в городе-герое Минске. Я уже не единожды говорил, что перенаселение Минска - это не в пользу тех людей, которые живут в Минске. В том числе не в пользу тех, кто хочет приехать в Минск”, - процитировала Лукашенко его пресс-служба.

“Мы можем построить наземное метро. Не будем рыть, как крот, под землей эти траншеи, а можем выйти на поверхность в конце контуров Минска и доехать до тех же Смолевич, Логойска и так далее”, - сказал он.

Лукашенко поручил построить метро из Минска в города-спутники. Но есть нюанс