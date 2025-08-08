Лукашенко потребовал «не жалеть денег чекистам», но не повышать их численность

Опубликовано: 08.08.2025 07:54 , Обновлено: 08.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 августа на совещании по вопросам деятельности Комитета государственной безопасности (КГБ) потребовал "не жалеть денег чекистам", повышать денежное довольствие военнослужащим, но не повышать их численность. Он также потребовал от силовиков "не наращивать траты на какие-то неперспективные дела".

Основным вопросом вчерашнего совещания у Президента стало совершенствование деятельности белорусского КГБ. В рамках этого процесса, как пообещал глава государства, сокращать денежное довольствие или заработные платы сотрудников этого ведомства не планируется.

“Здесь как раз денег жалеть не надо для тех, кто работает в КГБ. Денег чекистам жалеть не надо за конкретные результаты”, - заявил Лукашенко, подчеркнув, что сотрудники ведомства после “определенных операций” “должны получить заработанные деньги, даже сверх того”.

При этом, как сообщили в Администрации Президента (АП), Лукашенко потребовал сохранить “разумную численность” силовиков по всем направлениям и выделяемые ведомству финансовые ресурсы использовать рационально. Президент заявил о “приличном оттоке от гражданских специальностей в военные” и подчеркнул, что сейчас государству “люди нужны на производстве прежде всего”.

“Оттуда забирать людей по большому счету мы не имеем никакого права. Это касается всех, в том числе Комитета госбезопасности”, - заявил на совещании Лукашенко.

Говоря о целях, на которые силовикам выделяют финансовые средства, он потребовал направлять их на строительство жилья и увеличение денежного довольствия военнослужащим в целом, а не “какие-то неперспективные дела” затраты потребовал не наращивать.

Ранее Telegraf.news рассказал, что необходимость “совершенствования” работы КГБ Лукашенко обосновал как внутренней ситуацией в Беларуси, так и военно-политической обстановкой вокруг Республики.

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