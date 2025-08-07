Лукашенко предложил «усовершенствовать» КГБ из-за «жуткого» настроя Польши и стран Балтии

Опубликовано: 07.08.2025 12:35 , Обновлено: 07.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 августа провёл совещание по вопросам деятельности Комитета государственной безопасности. Как сообщила его пресс-служба, одной из главных тем стало возможное «совершенствование» работы этой структуры.

Глава государства обозначил, что проведение мероприятия связано не только с внутренней ситуацией, но и с военно-политической обстановкой вокруг Беларуси.

«Настораживает, что очень жутко, агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи — Польша и страны Балтии», — заявил Лукашенко.

По его словам, давление осуществляется по всем направлениям и «больше всего это давление чувствуют наши специальные службы».

По данным пресс-службы, некоторое время назад председатель КГБ Иван Тертель предложил усовершенствовать деятельность ведомства. Эти инициативы и были вынесены на обсуждение.

В совещании, кроме Тертеля, также приняли участие госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, генпрокурор Андрей Швед, председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко и руководитель аппарата Совмина Валерий Вакульчик, который возглавлял КГБ в 2012-2020 годах.

По словам источника, Президент выразил надежду, что участники придут «к соответствующему заключению».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как Иван Тертель обвинил западные спецслужбы в «массированной» разведывательной деятельности.

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