Лукашенко потребовал наполнить рынок белорусской форелью – «Обещали завалить страну»

Опубликовано: 14.04.2026 13:15 , Обновлено: 14.04.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от белорусских производителей наполнить рынок рыбой отечественного производства. Он поручил правительству взять на вооружение опыт рыбхоза "Палуж" в Краснопольском районе Могилёвщины, где уже успешно выращивают радужную форель, и построить ещё с десяток таких рыбкомплексов в стране, наращивая производство рыбы ценных пород.

“Вы обещали завалить страну рыбой”, - с таких слов Лукашенко, по информации Telegram-канала “Пул Первого”, стартовала сегодняшняя рабочая поездка по Могилёвщине.

На “Палуже” Президенту продемонстрировали полный производственный цикл рыбоводческого предприятия и устроили дегустацию готовой продукции - подкопченного и соленого филе радужной форели, красной икры лососевых рыб и тому подобное.

Глава государства, усмотрев потенциал подобных “компактных хозяйств” с “приличной рентабельностью” поручил вице-премьеру Юрию Шулейко и председателю Могилевского облисполкома Анатолию Исаченко, которые сопровождали Президента в этой рабочей поездке, растиражировать этот опыт. Он потребовал “наполнить рынок” белорусской рыбой, в том числе, ценных пород, таких как радужная форель.

[inf]Согласно официальной статистике, которой поделились в Администрации Президента, на данный момент рыбу в Беларуси выращивают на 16 рыбоводных организациях, которые производят более 80% рыбных ресурсов в стране. Остальная часть приходится более чем на 500 субъектов хозяйствования различных форм собственности.

По данным за 2025 год, в Беларуси было произведено 14,4 тыс. тонн рыбной продукции:

12,9 т прудовой рыбы,

0,6 т ценных видов рыб,

0,9 тыс. т озерно-речной рыбы. [/inf]

Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов пообещал, что уже к 2030 году производство ценных пород рыб за счёт новых комплексов, аналогичных проинспектированному Президентом рыбхозу, смогут увеличить до 3 тыс. тонн .

Лукашенко, в свою очередь, пообещал выделить кредитные ресурсы под подобные рыбкомплексы, но предупредил, что на господдержку смогут рассчитывать только проекты с высокой рентабельностью (к примеру, рентабельность комплекса типа “Палужа” оценивается специалистами не менее чем в 15%).

“Бесплатных денег, ребята, не бывает. Вы же руководители, вы понимаете”, - предупредил глава государства, пообещав сделать кредитные ресурсы для будущих проектов “подъемными”, но “возвратными”.

“Может, из инвесторов кто-то рискнет вложиться. Я, например, в такие предприятия, будучи инвестором, имея деньги, с удовольствием бы вложился. Рентабельность очень приличная. Компактное, нормальное хозяйство”, - дал свою оценку предприятию Лукашенко.

Кстати, Беларусь в 2025 году стала главным поставщиком рыбы и морепродуктов для соседней России. Об этом свидетельствуют данные российского Союза предприятий, осуществляющих деятельность в сфере рыбного хозяйства (“Рыбный Союз”). Страна, которая даже не имеет выхода к морю, обошла на рынке соседней страны по объёму продаж Турцию, Китай и многие другие страны азиатского региона.

Беларусь стала крупнейшим поставщиком рыбы в Россию