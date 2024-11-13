Белорусский аналог McDonald’s запустил собственную доставку еды

Опубликовано: 13.11.2024 16:44 , Обновлено: 13.11.2024

Белорусский аналог McDonald’s - ресторан быстрого обслуживания Mak.by - запустил свою доставку еды. Посмотрели, как можно сделать заказ там.

Увы, но на сайте Mak.by это сделать не получится - нужно будет скачать приложение МойМак.by для мобильных телефонов (в магазинах App Store и Google Play).

Затем нужно будет:

указать адрес и время доставки,

сделать заказ, положив блюда в виртуальную корзину,

и ждать курьера.

Как сказано на сайте Mak.by, оплатить заказ можно по карте или с помощью систем Apple Pay или Samsung Pay.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в начале апреля в Минске открыли первый фудтрак, или мобильный ресторан, Mak.by. Его первой остановкой стала площадка перед универмагом “Беларусь”. Далее он должен был поехать по стране, останавливаясь в разных городах.

Первый фудтрак Mak.by открыли в Минске. В какие города он поедет дальше?