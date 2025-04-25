Лукашенко поручил МНС начислять белорусам подоходный за незаконную криптовалюту с помощью коэффициента доходности

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Опубликовано: 25.04.2025 10:20 , Обновлено: 25.04.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко изменил условия начисления подоходного налога с физических лиц по доходам, полученным по незаконным операциям с криптовалютой. Теперь налоговая база подоходного должна рассчитываться с применением особого коэффициента. Устанавливать его точное значение президент поручил Министерству по налогам и сборам (МНС).

Соответствующее поручение МНС закреплено в президентском указе №166 23 апреля 2025 года, текст которого выложилина Национальном правовом интернет-портале 25 апреля.

Согласно документу, теперь налоговая база подоходного будет рассчитываться иначе для криптовалюты, заработанной физлицами при осуществлении деятельности, которая “в соответствии с законодательными актами является незаконной или запрещается”. Её будут рассчитывать как произведение полученного дохода, указанного в постановлении по делу об административном правонарушении, и коэффициента доходности от операций с токенами. То есть подоходный налог может увеличиться, если будет применён повышающий коэффициент, или снизиться, если будет применён понижающий коэффициент.

Сам коэффициент доходности ещё предстоит установить Министерству по налогам и сборам. Ведомство обязано будет его устанавливать ежегодно - до 1 марта. С коэффициентом доходности на 2025 год Лукашенко поручил МНС определиться в двухмесячный срок.

Определять коэффициент доходности специалисты должны будут на основании сведений о курсах покупки и продажи операторами криптоплатформ или операторами обмена криптовалют, являющимися резидентами Парка высоких технологий (ПВТ), трёх видов токенов, в отношении которых за истекший календарный год ими совершено наибольшее количество сделок купли-продажи за белорусские рубли, иностранную валюту или электронные деньги.

Ранее Telegraf.news рассказал, что председатель правления Национального банка Роман Головченко анонсировал новое ограничение по токенам в Беларуси. По его словам, в настоящее время финансовый регулятор страны прорабатывает комплексный правой акт, который призван урегулировать те вопросы, по которым пока остаётся неопределённость.

Глава Нацбанка анонсировал новые ограничения по токенам в Беларуси