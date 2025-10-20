Белорусы получили из-за границы миллионы долларов. А сколько отправили туда?

Опубликовано: 20.10.2025 18:13 , Обновлено: 20.10.2025

Национальный банк Беларуси сообщил, что с начала года и по конец сентября 2025 года белорусы получили из-за границы посредством систем денежных переводов 117,2 млн долларов.

И это только то, что прошло через банки. Напомним, что при пересечении границы нужно декларировать только суммы свыше 10 тысяч долларов. Остальное можно везти, не оглашая сумм.

Что касается переводов за пределы Беларуси, то из нашей страны ушло 77 млн долларов. Таким образом, положительное сальдо (чистый приток валюты) сложилось на уровне 40,2 млн долларов.

Что интересно, средняя сумма отправленного за пределы республики денежного перевода составила около $660 в эквиваленте, а вот полученного — всего $540.

Для сравнения, по итогам первых трех кварталов 2024 года ситуация была следующей:

Получено в Беларусь: 107,2 млн долларов,

Отправлено из Беларуси: 53 млн долларов,

Положительное сальдо: 54,2 млн долларов

Это означает, что в 2025 году общий объем поступлений из-за рубежа вырос на 10 млн долларов. При этом сумма отправленных из страны переводов увеличилась более значительно — на 24 млн долларов. В результате, хотя сальдо осталось положительным, чистый приток валюты в страну по этому каналу сократился на 14 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Ранее Telegraf.news писал, что, согласно данным Нацбанка, белорусы продолжают активно продавать иностранную валюту, уже седьмой месяц подряд оставаясь «чистыми продавцами».

В целом за три квартала 2023 года чистые продажи валюты физлицами достигли впечатляющей суммы в 1,212 млрд долларов.

Кому в Беларуси нужна валюта? Нацбанк рассказал, сколько продали белорусы и кто скупал