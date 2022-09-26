Лукашенко пообещал Путину ездить на "своих машинах" и летать на "своих самолётах"

Опубликовано: 26.09.2022 12:54 , Обновлено: 26.09.2022

Александр Лукашенко во время внезапного визита в Сочи 26 сентября пообещал президенту России Владимиру Путину, что экономика Беларуси и России справится с санкциями.

“У нас импортоамещение нормально получается. И на своих самолетах будем летать. И на военных, и на гражданских (на военных мы и так летаем). И на своих автомобилях будем передвигаться. Никакого страха нет”, - [link href=“https://president.gov.by/ru/events/peregovory-s-prezidentom-rossii-vladimirom-putinym-1664178799” rel=“noopener” target=“_blank”] признался [/link] он российскому коллеге.

По словам Александра Лукашенко, он уверен, что кто-то купит белорусские удобрения и продовольствие.

“Сложнее, конечно. Блокируют там. Не нас, а там блокируют: людей, которые хотят купить, которые хотят заплатить. Они их блокируют, а не нас. Но находим же пути и продаем. Цены взвинтили. Не мы их взвинтили, Вы правильно говорите. Кому нужно это?”, -заявил он.

По словам Александра Лукашенко, он не верит в прогнозы от крахе белорусской экономики.

“Нам предсказывали крах, гибель и так далее. Но жизнь многообразна: мы кому-то нужны, нам кто-то нужен. И мы нашли тех партнеров, которые с нами успешно работают, с которыми мы работаем и продвигаем нашу экономику”, - похвалился он перед Владимиром Путиным.

Ранее Телеграф сообщил, что в ЕАБР спрогнозировали, что эффект сбора урожая скоро пройдет и ВВП Беларуси продолжит падение. Однако четких оценок уровня снижения там не дали, отметив как и наметившиеся плюсы, так и минусы в экономике страны.

Белорусская экономика приспособилась к санкциям. Но спрос, ВВП и инвестиции все равно упадут — ЕАБР