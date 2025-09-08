В КГК назвали количество сгнившей древесины, которую не вывезли из лесов Беларуси

Опубликовано: 08.09.2025 12:54 , Обновлено: 08.09.2025

Комитет госконтроля в эфире ТВ рассказал о «бесхозяйственности», из-за которой гниют тысячи кубометров древесины, и криминальных схемах по её хищению. По данным ведомства, запасы нереализованной древесины в Беларуси достигли рекордных за последние годы объёмов.

Как заявил в сюжете гостелеканала «Первый информационный» заместитель начальника управления КГК Артур Бурак, объёмы такой древесины по стране уже составили порядка 6 миллионов кубометров. При этом, по его словам, количество низкокачественной древесины и дров за последние 3,5 года увеличилось более чем в 5 раз.

«Добавили хлопот» лесным хозяйствам и последствия ураганов. Только в этом году, по данным КГК, ветровалами было повреждено более 6,5 миллиона кубометров древесины. Там отметили, что установленные Минлесхозом темпы по уборке не соблюдаются — в лесах все ещё остаётся около 3 миллионов кубометров повреждённой древесины.

При этом в 2025 году контролёры выявили около 5 тысяч кубометров заготовленной древесины, которая уже потеряла свои качества из-за длительного хранения (для сравнения в 2024 году — 16 тысяч). Треть этого объёма даже не вывезли с места рубки, заявили авторы сюжета.

Одним из примеров «бесхозяйственности», который показали в сюжете, стал инцидент в Могилёвском районе, где в конце лета сгорело 150 кубометров древесины — это объем трёх железнодорожных вагонов. Сейчас Департамент финансовых расследований (ДФР) выясняет, был ли пожар случайным.

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Проверка местного лесхоза выявила, что после уборки ветровалов 2022 года на его территории осталось 1,5 тысячи кубометров бесхозной древесины. Её передали на баланс учреждения, которое должно было её реализовать. По документам, большую часть продали местному совхозу, но де-факто отгрузили лишь часть, заявили авторы репортажа. Более того, на складе обнаружили ещё около 1000 кубометров неучтённой древесины.

Директор лесхоза объяснил телевизионщикам, что «такое дерево не нужно» и оно не годится даже на дрова.

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«Продавать своим»

В КГК заявили, что подобная «бесхозяйственность» иногда перерастает в криминал. Контролёры выявили факты, когда при постановке на учёт качество древесины умышленно занижается.

«Высококачественная деловая древесина в учёте числится как низкокачественная или дрова», — пояснил Бурак. Это, по его словам, позволяет выводить дорогой лес «в тень» и «под видом дров продавать своим».

Кроме того, правоохранители продолжают фиксировать случаи хищения топлива, предназначенного для лесозаготовительной техники.

По их данным, в Речицком районе бригада из 13 человек похитила и продала более 8,5 тонны дизельного топлива стоимостью свыше 21 тысячи рублей. Всего в этом году КГК возбудил уже 11 уголовных дел, связанных с лесной отраслью.

К слову, 8 июля Александр Лукашенко поручил, чтобы «к 1 сентября по стране не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса». 2 сентября в Минлесхозе отчитались, что с задачей «справились на доступных участках», убрав почти 900 тысяч кубометров древесины, и пообещали завершить доочистку территорий до 10 сентября.