Лукашенко подписал закон о бюджете Беларуси на 2025 год

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Опубликовано: 13.12.2024 19:29 , Обновлено: 13.12.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 декабря подписал закон "О республиканском бюджете на 2025 год". Напомним, 5 декабря Палата представителей Национального собрания приняла во втором чтении законопроект о бюджете.

“Доходы республиканского бюджета на 2025 год прогнозируются в размере Br45,8 млрд”, - [link href=“https://president.gov.by/ru/events/podpisan-zakon-o-respublikanskom-budzete-na-2025-god” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в пресс-службе Лукашенко.

Точно такая же сумма по доходам была в законопроекте, подготовленном правительством и обнародованном в начале октября, а также после принятия документа во втором чтении парламентом. К слову, расходов в будущем году запланировали на сумму 50,295 млрд рублей.

Ранее Telegraf.news подробно рассказывал, какие общие суммы штрафов и налогов Совмин предложил собрать с белорусов в 2025-м, а также рассмотрел основные статьи расходов республиканского бюджета, запланированные на следующий год.

Правительство предложило собрать с белорусов больше штрафов и налогов в 2025 году. На сколько?