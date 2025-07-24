"Не дай бог вы меня разозлите" - Лукашенко предупредил аграриев о последствиях за падеж скота

Опубликовано: 24.07.2025 13:51 , Обновлено: 24.07.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Смолевичский район Минской области для контроля за уборочной затронул тему падежа коров в Беларуси. По его словам, не должно быть никаких "плановых" смертей крупно рогатого скота (КРС).

“Не дай бог вы меня разозлите в этом плане! Мало не покажется. Я вам по 10 раз говорить не буду. Падеж — это неприемлемо. В советские времена эту проблему уже решили”, — заявил присутствующим аграриям и чиновникам Президент.

Он заявил, что хозяйства, которые сами не могут сохранить КРС, должны передавать их тем, кто сможет. “За деньги. Даже больше ему заплатить. Хоть крестьянам зарплату отдаст. Надо отдать скотину туда, где ее нормально досмотрят и накормят”, - сказал Президент.

По его словам, в советское время проблему падежа скота уже решали: “Специализированные комплексы строили для того, чтобы осуществлять откорм, получать говядину. Бычков — на отдельный комплекс, маленьких телочек — на другой. И там выращивали”, передает госагентство Белта.

Ранее Telegraf.news писал, что во время совещания Президент Александр Лукашенко заявил, что «падеж скота достиг исторического максимума».

Он призвал вывозить из хозяйств Витебской, Могилевской или других областей, где есть падеж, телят, заплатив за них соответствующую стоимость, и переводить в «нормальные хозяйства» для того, чтобы осуществить доращивание, откорм.

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