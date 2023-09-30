Головченко рассказал, почему дружба с Африкой не принесла Беларуси больше денег

Опубликовано: 30.09.2023 10:16 , Обновлено: 30.09.2023

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 29 сентября собрал совещание на тему таких отношений с Африкой, чтобы они принесли денег в бюджет. Главный вывод, который сделал глава правительства, лучше ситуация была ещё до санкций и пандемии.

“Этот континент имеет огромный потенциал развития и оценивается экспертами как новый драйвер международного роста. Мы давно выстраиваем доверительный и взаимоуважительный диалог со странами Африки. Прямые контакты на высшем уровне с лидерами ряда африканских стран создают благоприятные условия для развития наших связей и углубления партнерства”, - начал свое выступление с позитива премьер-министр.

“Вместе с тем, оценивая объективную внешнеторговую ситуацию, следует честно признать, что накопленный политический капитал пока не конвертирован в должной степени в успешные торгово-экономические проекты”, - сделал неутешительный вывод Роман Головченко, передает пресс-служба Совмина.

По его словам, максимальный объем белорусского экспорта в Африку был достигнут в 2019 году и составил более $400 млн. “Но даже эта цифра крайне мала для континента с полуторамиллиардным населением”, - посетовал чиновник.

“Необходимо приложить все усилия, найти нужные инструменты и формулу для перелома негативной динамики в сотрудничестве со странами Африки”, - признался Роман Головченко.

По всей видимости, виновниками в такой ситуации в правительстве считают некоторых дипломатов и директоров. Роман Головченко пообещал что примет решения, “по какому пути будем двигаться дальше”.

“Меня также интересует, как организована конкретная работа по реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, и как мы дальше будем выстраивать сотрудничество с нашими опорными точками на Африканском континенте”, - поделился своими интересами глава правительства.

Что уж говорить, если в 2022 году после всех призывов к белорусским директорам и дипломатам осваивать африканский континент экспорт туда из Беларуси составил всего “немногим более $200 млн и демонстрирует некоторую тенденцию к снижению”, уточнил Роман Головченко.

Ранее Телеграф сообщил, что пресс-секретарь МИД России Мария Захарова 29 июля заявила, что Россия решила вторгнуться в Украину, чтобы защищать свободу Африканского континента. Однако, она уточнила, что это касается “всех людей на планете”.

Россия решила воевать с Украиной за право Африки быть свободной — Захарова