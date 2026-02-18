Лукашенко назвал «позорищем» импорт свинины из России – «Шашлычка нет»

Опубликовано: 18.02.2026 07:50 , Обновлено: 18.02.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 февраля раскритиковал правительство за то, что страна в прошлом году нарастила импорт свинины из соседней России. Этот факт глава государства назвал "позорищем" для страны и потребовал "производить своё". "Мы это умеем делать", – заявил он.

Принимая накануне отчет правительства за 2025 год, Лукашенко обратил особое внимание не то, что объёмы импорта российской свинины в прошлом году достигли порядка 200 млн долларов в эквиваленте.

“Позорище. Беларусь завозит свинину. И ясно, по каким ценам мы покупаем”, – возмутился глава государства, обращаясь к членам правительства.

Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой объяснил рост импорта свинины в долларовом эквиваленте тем, что российские поставщики, видя повышенный спрос на мясо в Беларуси, в прошлом году подняли цены.

В результате, по словам Лукашенко, цены на мясо для белорусских покупателей стали неподъёмными.

“Мяса нет - шашлычка нет. А почему? Дорого. А почему? А потому что из России привезли. А почему привезли из России? Потому что своего нет. Всё элементарно”, - раскрутил цепочку проблемы глава государства, обращаясь к вице-премьеру Николаю Снопкову, и потребовал от правительства “производить своё”.

Лукашенко распорядился нарастить производство говядины

Кстати, по последним данным Белстата, к началу этого года в Беларуси сократилось общее поголовье крупного рогатого скота. По состоянию на 1 февраля 2026 года, в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 3,9 млн. голов крупного рогатого скота, тогда как годом ранее было 4 млн голов. Однако поголовье свиней и коров, согласно официальной статистике, за год не изменилось: 1,4 млн. коров и 2 млн свиней.

А вот производство сельхозпродукции, по данным Белстата, за год белорусским предприятиям даже удалось несколько нарастить по ключевым позициям: