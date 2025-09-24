В Минске заметили груши по 164 рубля, а яблоки по 112 - "Многие дома на миллионах сидят"

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Опубликовано: 24.09.2025 15:46 , Обновлено: 24.09.2025

В соцсети TikTok появилось фото груш в магазине крупной торговой сети по цене больше 164 рубля за килограмм. Рядом же нашлись и яблоки по 112 рублей.

Естественно, реакция других пользователей соцсети была неоднозначной. Сразу раскроем секрет, речь идёт о сухофруктах, или как сейчас модно говорить чипсах из груши и яблок.

Понятно, что в процессе сушки фрукты теряют в весе. Но не всех зрителей такое объяснение устроило.

“Многие дома на миллионах сидят” - написал один из комментаторов.

“Груша по цене камчатского краба”, - вторил ему другой.

Были и такие, кто признались, что сами готовят такое блюдо: “Вторую неделю сушу груши и матерюсь, что надоело. Оооочень замотивировало это видео. Буду дальше сушить. Куплю яхту”.

“Я богачка! Насушила яблок и груш,слив и персиков 18 литров”, - похвалилась ещё одна зрительница.

Другой прагматичный комментатор предложил посчитать сколько нужно свежей груши, чтобы получить 1 кг чипсов.

[inf] Кстати, яблоки и груши содержат много жидкости, за что их сочную мякоть и любят многие белорусы. А для приготовления чипсов из них стоит приготовиться к тому, что для получения 1 кг чипсов потребуется приблизительно от 3 до 4 кг свежих груш.

В процессе сушки груша теряет около 70-80% своего веса за счет удаления воды, и выход сухого продукта составляет примерно 20-30% от исходного веса.

Сюда же приплюсуйте и расход электроэнергии сушилки. А это 8-12 часов при температуре 50-70 градусов.

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Сейчас в магазинах можно купить груши по цене от 5 до 13 рублей. Средняя цена в районе - 6,5 рублей. В случае домашней заготовки на килограмм чипсов из груши придется потратить порядка 20-26 рублей. Плюс электроэнергия, терпение и время на нарезку и сушку.