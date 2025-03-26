«Луч» выпустил лимитированную серию часов с «символами свободы и духовного возвышения». Кому посвятили и что по цене?

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Опубликовано: 26.03.2025 14:42 , Обновлено: 26.03.2025

Минский часовой завод ("Луч") представил лимитированную коллекцию часов с "символами свободы и духовного возвышения". Посвятили коллекцию под говорящим названием "Личность. Василь Быков" 101-й годовщине со дня рождения народного классика Беларуси. Журналисты Telegraf.news узнали о скрытых смыслах, заложенных дизайнерами, и ценах на часы ограниченной серии.

“Эта коллекция — дань уважения творческому наследию Василя Быкова и его глубокому гуманизму. В своих произведениях он раскрывал суть человеческой природы, заставляя читателя задуматься о моральном выборе, чести и ответственности. Коллекция создана с глубоким уважением к творчеству Василя Быкова и его влиянию на отечественную культуру”, - заявили в пресс-службе завода “Луч”, презентуя новую коллекцию.

По задумке создателей, дизайн двух новых моделей, выпущенных ограниченным тиражом (по 100 экземпляров в чёрном и сером исполнении), должен передавать “сдержанность и глубину мысли” известного белорусского писателя, отражать “стойкость, мужество и силу слова, находящего отклик в сердцах поколений”. В компании свою новинку назвали “значимой вещью, передающей память о человеке, чьи слова и идеи продолжают жить”.













Рассказали в компании и о скрытых смыслах, таящихся в отдельных элементах часов. Так, крылья на циферблате, по словам создателей, являются “символом свободы, надежды и духовного возвышения”, гравировка на корпусе является отсылкой к колючей проволоке и символом “ограничений и испытаний”, которые приходилось переносить и героям произведений Быкова, и самому писателю, прошедшему Великую Отечественную войну.

Сами часы выполнены из нержавеющей стали с матовой сатинированной отделкой и минеральным стеклом, устойчивым к царапинам. Ремешок сделан из натуральной кожи с полукруглой серебряной пряжкой и фирменной гравировкой, а внутри спрятан механизм 1801.1, который, как утверждает производитель, отличается высокой точностью и надежностью.

Что же до цены, то несмотря на ограниченный выпуск, она не заоблачная - 599 рублей . В ассортименте компании есть и куда более дороги экземпляры, также выпущенные ограниченным тиражом.

Скриншот с сайта завода "Луч"

Так, ранее Telegraf.news рассказал о коллекции часов Speed, которая в начале марта получила золотую награду на международном конкурсе дизайна NY Product Design Awards 2024 в Нью-Йорке. Такая модель на официальном сайте производителя обойдётся в 1299 рублей (393,64 доллара).

Часы белорусского завода «Луч» взяли золото на международном конкурсе дизайнеров в Нью-Йорке. Как выглядят и сколько стоят?