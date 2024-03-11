"Люди опомнитесь!" - Белорусам предложили "самую дешёвую машину" из новых. У зрителей возникли вопросы

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Опубликовано: 11.03.2024 15:34 , Обновлено: 11.03.2024

Белорусский автоблогер Кирилл Романовский показал, на каких условиях сегодня белорусы могут приобрести самый бюджетный новый автомобиль в салоне. Стать счастливым владельцем "китайца" можно, оформив кредит на 10 лет. Однако, судя по комментариям в соцсети TikTok, куда выложило блогер своё видео, предложенные условия кредитования и итоговая сумма выплат устроила далеко не всех белорусов.

Самыми доступными, по словам представительницы одного из столичных автосалонов, оказались автомобили китайского производителя Dongfeng - седан Shine на механике - сейчас его предлагают за 52,5 тыс. рублей, и семиместный минивэн Forthing M4 U-tour - от 102 тыс. рублей по акции.

Первоначальный взнос при оформлении авто в кредит составляет 10%, кредит оформляют на 10 лет с правом досрочного погашения. По словам сотрудницы салона, первые 6 месяцев за самого бюджетного “китайца” придется платить по 613 рублей, а весь оставшийся срок кредитования - по 934 рубля в месяц .

“Где же такие деньжищи взять?”

Последняя сумма вызвала шквал возмущения у комментаторов. По мнению большинства зрителей, осилить такие ежемесячные взносы за авто сможет далеко не всякий рядовой белорус.

“10 лет по 1000??? ребята вы о чем?? Китай над нами ржёт”, - написал один из пользователей соцсети.

“Где же такие деньжищи взять в Беларуси?”, - задался вопросом другой.

Господа, вы где живёте? Доступное? Где работать нужно, чтоб платить ваш кредит?”, - возмущенно спросил третий.

Ещё один комментатор эмоционально отозвался и призвал: “Люди опомнитесь!!!”

По мнению многих зрителей, выплачивая кредит в течение 10 лет, придётся переплатить немалую сумму, что ставит под сомнение выгодность такой покупки.

“Она сгниет быстрее, чем кредит выплатишь”, - отметил один из тех, кто придерживается такой точки зрения.

“Машина должна приносить доход в не убытки. С такими ценами - только одни убытки”, - резонно заметил другой.

По словам ещё одного комментатора, в Беларуси “нет народного автомобиля по зарплате до 1000 рублей”.

Ранее Телеграф сообщил, что генеральный директор “Атлант-М” Игорь Сукач рассказал, почему цена на дешёвые китайские автомобили в Беларуси может быть в два раза выше, чем в стране-производителе. Он дал прогноз, когда ситуация может измениться и когда белорусам ждать новых предложений автомобилей более доступного В-класса на местном рынке.

Почему дешёвые китайские авто стоят в Беларуси в два раза дороже? Гендиректор «Атлант-М» объяснил