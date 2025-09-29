Любители белорусской картошки выстроились в огромные очереди. Где можно купить по 65 копеек за кг?

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Опубликовано: 29.09.2025 08:59 , Обновлено: 29.09.2025

Один из пользователей TikTok снял огромную очередь "любителей белорусской картошки", выстроившуюся в магазине одной из популярных белорусских торговых сетей. Причина огромных очередей оказалась проста - акционные цены на свежие овощи. Любимый белорусами корнеплод продавали по цене всего 65 копеек, а свежую капусту и того дешевле - по 49 копеек за кило.

Мужчина показал непривычно большие даже для выходного дня очереди покупателей с большими тележками, которые те забивали под завязку свежей капустой и картошкой. Акцию на свежие овощи объявила торговая сеть Green, открывшая в своих гипермаркетах сезонную ярмарку. Примечательно, что в каталоге их сервиса доставки таких привлекательных цен на картошку (в отличие от капусты) не найдёшь - там представлена мытая ранняя картошка по цене от 2,99 до 3,29 рубля за кило.

На ярмарке в физических магазинах сети же картофель (ранний столовый сорт “Беллароза”, с красной кожурой и светло-желтой мякотью) выходит как минимум в 4,5 раза дешевле.

“За такую цену можно и камни покупать”, - заявил автор ролика.

Однако в комментариях зрители разделились на два лагеря. Одни поддержали людей на видео и встали с ними в виртуальную очередь.

“Да лучше заготовить по 65 копеек, чем потом покупать по 4-5 рубля!” - заявили одна зрительница.

“На “ярмарках” по 1,5 рубля продают, поэтому люди и стоят в очереди,” - сравнил цены на разных торговых площадках один из комментаторов.

“Люди понимают, что будет зимой, как в том году - поэтому и такой ажиотаж!!” - дал своё объяснение очередям за дешёвой картошкой другой комментатор.

“Мой шок в шоке. Неважно вкусная она или не вкусная, за такую цену можно и камни покупать - закадровый голос прав”, - написала ещё одна зрительница.

Сторонники другого лагеря придерживаются мнения, что время, потраченное на стояние в очередях, “гораздо дороже картошки”.

“На Таборах (имеется ввиду оптовый рынок Новый Лебяжий под Минском, в деревне Таборы - прим. ред.) заехал - сами в машину загрузили, без очередей, 75 копеек за кг за королеву Анну, время деньги”, - написал один из них, добавив, что “лучше спалить 20 рублей на топливо, чем час тупить в магазине ради мешка картошки”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что после эксцессов с картошкой и луком в торговых сетях этой весной даже те, кто раньше отказался от хранения овощей в подвалах и на балконах на зиму, снова задумались о личных запасах. Мы посмотрели, где купить картошку выгоднее: на разрекламированных ярмарках, в магазинах или по объявлениям в интернете?

Где белорусам купить картошку за 70 копеек? Сравнили цены на ярмарках, в Сети и магазинах