Где белорусам купить картошку за 70 копеек? Сравнили цены на ярмарках, в Сети и магазинах

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Опубликовано: 25.09.2025 08:53 , Обновлено: 25.09.2025

У белорусов начался сезон закладки своих личных "стабфондов" овощей на зиму. После эксцессов с картошкой и луком в торговых сетях весной даже те, кто раньше отказался от хранения овощей в подвалах и на балконах на зиму, снова задумались о личных запасах. А значит самое время посмотреть, где купить картошку выгоднее: на разрекламированных ярмарках, в магазинах или по объявлениям в интернете?

В Минске на самой большой сельскохозяйственной ярмарке, что открывается каждые выходные у “Чижовка-арены”, картошку в первые дни предлагали от 1 рубля за килограмм. Картофель в сетках по 30-40 кг там был отборный и красивый. Правда, с доставкой не все так просто. Надо ехать на своей машине.

Для пенсионеров в Минтруда пообещали помощь с доставкой, но для этого надо действовать по инструкции. Для начала связаться со своим территориальным центром социального обслуживания населения или позвонить на короткий номер 139 (если вы в Минске).

В Минтруда дали белорусам инструкцию, как заказать бесплатную доставку с ярмарок. Кому полагается?

На Таборах на новом “Лебяжьем” рынке под Минском цены на картошку оптом начинаются от 70 копеек. В розницу готовы отдать по 1-1,5 рубля в зависимости от качества и сорта. Естественно, с доставкой там стоит рассчитывать только на себя.

Самое интересное, что в некоторых торговых сетях картошка чуть ли не в два раза дешевле! Так, в обычно не самой дешёвой сети Green устроили свою осеннюю ярмарку, назначив цену на картофель - 69 копеек за килограмм. Причем в овощных отделах лежат знакомые всем сетки по 30-40 кг. Картошка аккуратная и с виду очень ничего. Торговая сеть предлагает доставку - если заказывать через сайт. Так, конечно, самим лучшие сетки не выбрать, зато их принесут прямо в дом.

В интернете, кстати, с доставкой куда проще. Забив в поиск “купить картошку с доставкой” , мы обнаружили предложения с бесплатной доставкой от сетки (40 кг). Картошка в зависимости от сорта обойдется в 1,45-1,5 рубля за килограмм. Самым дорогим будет сорт “Королева Анна”.

Что касается популярной Edostavka, то там пока порадовать, как в Green, самыми доступными ценами на картофель не могут. Самая дешёвая - от 1,39 рубля за кг в сетках по 2-3 кг. Загадочный “фермерский” картофель идёт от 1,85 рубля (интересно, продавцы в курсе, что “городской” картошки не бывает?).

Что будет с ценами на картошку, пока предсказать сложно. В Минсельхозпроде заверили, что урожай выше прошлогоднего за счёт увеличения объема посеянных площадей и урожайности. По оперативным данным Белстата, цена на картошку в августе 2025 года по сравнению с августом 2024 года выросла всего на 2,1%. Это ниже годовой инфляции.