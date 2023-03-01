Снопков пообещал увеличить поставки белорусского калия в Китай

Опубликовано: 01.03.2023 13:53 , Обновлено: 01.03.2023

Первый вице-премьер Николай Снопков 1 марта заявил, что Беларусь увеличит объемы поставок калийных удобрений в Китай по резальтатам переговоров.

Он отметил, что сейчас белорусские компании ведут переговоры с китайскими импортерами «по объемам и по цене».

«Естественно, я не могу сейчас сказать о конкретных цифрах, но могу заверить вас, что это рост, рост в объемах существенных», — заявил вице-премьер.

И добавил, что «мы очень рады этому, потому мы все ощутили, насколько в условиях беспрецедентных и глупых санкций, насколько важно продовольствие и насколько важен тот продукт, которым обладает наша страна».

Снопков также заявил, что товарооборот между Беларусью и Китаем в 2022 году составил 5,8 млрд долларов. А за 1,5 месяца 2023 года «вышли на около полмиллиарда».