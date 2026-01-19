Литовцы поспорили, сколько тратят на еду в месяц. Больше средней зарплаты в Беларуси?

Опубликовано: 19.01.2026 11:12 , Обновлено: 19.01.2026

Литовцы поделились суммами, которые ежемесячно тратят на покупку продуктов питания. Как и в Беларуси, именно эта статья расходов для жителей соседней страны остаётся одной из самых значительных и в буквальном смысле "съедает" значительную часть семейного бюджета. Впрочем, какой-то единой цифры назвать не получится - расходы варьируются и нередко превышают размер средней зарплаты в Беларуси. расходы на продукты питания для семьи из трех человек могут достигать

Какие суммы называют сами литовцы?

Дискуссия о том, сколько литовцы тратят на еду в месяц, разгорелась на днях на Reddit, а литовский портал LRT подвёл итоги жаркого обсуждения. Выяснилось, что литовские семьи с детьми тратят на продукты питания от 300 до 800 евро в месяц.

«Для двух взрослых и ребенка — 500 евро в месяц. Летом огород и теплица частично компенсируют затраты, так что можно обойтись и 300 евро», — поделился своими подсчётами один из пользователей форума.

«150 евро в неделю, но мы обычно покупаем что-нибудь еще, потому что, очевидно, этого недостаточно», — написал другой.

У ещё одного комментатора вышли даже более существенные суммы: «Двое взрослых и ребенок — 600-800 евро».

Если же включить в эту сумму ещё и стандартные расходы на товары для дома, которые покупаются каждый месяц (туалетную бумагу, средства гигиены, бытовую химию и прочее), то выходят ещё более внушительные суммы.

«Семья из 4 человек. Мы тратим 1300 евро в магазинах каждый месяц, включая товары для дома», — поделился подсчётами один из участников дискуссии.

Что готовят официальные цифры?

То, что названные пользователями Reddit суммы близки к реальности, подтвердил Петрас Чепкаускас, руководитель отдела продуктов питания портала мониторинга цен на продукты питания Pricer.lt. По его словам, с учетом инфляции расходы на продукты питания для семьи из трех человек в Литве сегодня, действительно, могут достигать почти 800 евро .

[inf]Ровно столько зарабатывал в ноябре прошлого года среднестатистический белорус (по данным Белстата - 2703,7 рубля, что по нынешнему курсу составляет аккурат 800 евро). Если же сравнивать эту сумму с медианной зарплатой в Беларуси, которую экономисты считают более точным показателем средних доходов в стране, то получится, что литовцы тратят на еду в среднем больше, чем зарабатывают белорусы (медианная зарплата в Беларуси по итогам ноября 2025 года - 2081,7 рубля, то есть 616 евро в эквиваленте).[/inf]

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Что же до официальных цифр, то согласно исследованию семейных бюджетов, проведенному литовским Государственным агентством данных в 2021 году, семья из четырех человек тогда тратила в среднем около 400 евро в месяц на продукты питания, или около 100 евро на человека. Учитывая, что цены на продукты питания с тех пор выросли примерно на 50%, Сигита Строките-Варне, эксперт по личным финансам в банке SEB, подсчитала, что сегодня та же семья, вероятно, будет тратить около 600 евро в месяц.

Согласно данным Государственного информационного агентства, жители Литвы тратят почти 21% своих общих расходов на продукты питания и безалкогольные напитки.

Таким образом, по словам Греты Илеките, старшего экономиста Swedbank, если предположить, что в семье работают два человека, и их доход в полтора раза превышает среднюю национальную зарплату, которая составляет около 1478 евро в месяц, то жители будут тратить на продукты питания и напитки около 465 евро в месяц. Однако, как подчеркнула экономист, ситуация у каждого человека или семьи индивидуальна, а значит, и пищевые привычки у них тоже разные.

Кстати, по сравнению с другими странами ЕС, доля расходов жителей Литвы на продукты питания по-прежнему остается довольно высокой. По словам Илеките, в среднем жители стран ЕС тратят около 17% на продукты питания и безалкогольные напитки. В отдельных странах этот показатель и того меньше: в Германии — всего 13%, в Дании — 14,5%. А вот в соседней Латвии расходы в процентном отношении выше, чем у литовцев - около 27%.

[inf]По данным Белстата, белорусы тратят на продукты питания в среднем 37% от общего объёма потребительских расходов. Ещё 35,9% уходят на непродовольственные товары, а 24,7% - на оплату услуг.[/inf]