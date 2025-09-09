Лимиты на снятие, новые карты и комиссии. Банки Беларуси предупредили об изменениях в сентябре

Опубликовано: 09.09.2025 10:55 , Обновлено: 09.09.2025

Сразу несколько белорусских банков в начале сентября объявили об изменениях в условиях обслуживания. Новшества коснулись валютных переводов, лимитов по карточкам, тарифов на услуги и порядка пополнения счетов. Журналисты Telegraf.news собрали основные нововведения, которые могут быть интересны клиентам.

Паритетбанк с 9 сентября ввёл некоторые ограничения по своим картам. Теперь пополнить счёт наличными за пределами Беларуси стало невозможно. Кроме того, банк установил лимиты на снятие наличных за рубежом.

Для нерезидентов лимит на снятие наличных в сутки составит 15 тысяч рублей (не более пяти операций), а в месяц — 30 тысяч рублей (не более 10 операций).

Для остальных клиентов (за исключением корпоративных карт) суточный лимит определён в 10 тысяч рублей, а месячный — в 20 тысяч. Количество операций аналогично.

Клиентам Нео Банка теперь стоит быть внимательнее при пополнении карт через ЕРИП. С 5 сентября банк изменил реквизиты для этой операции. Проще говоря, если у клиента в приложении другого банка сохранён шаблон для пополнения карты «Нео Банка», его 100% нужно удалить и создать заново. В лучшем случае платёж по старому образцу просто не пройдёт.

Теперь для пополнения требуется номер договора и последние четыре цифры карты.

Про изменения рассказал и БНБ-Банк . С 4 сентября финучреждение пересмотрело свою линейку карточных продуктов и пакетов услуг.

Так, банк возобновил выпуск карт Visa Platinum в рамках новых пакетов Premier Lite и Premier Lite Special, а также вернул Visa Classic для продукта «Оранжевая карта» и некоторых зарплатных проектов.

В то же время, как сообщили в банке, прекращается выпуск и перевыпуск карт Visa Gold, Mastercard Gold и Visa Platinum (не в рамках новых пакетов). Действующие карточки будут работать до окончания своего срока, после чего их заменят на карты классом ниже.

Кроме того, для бесплатного обслуживания некоторых премиальных карт теперь нужно иметь зарплату от 8 тысяч рублей в месяц.

Технобанк с 8 сентября увеличил комиссию за международные переводы в долларах США. Теперь за такую операцию придётся заплатить $30 плюс 1,5% от суммы, но не более $350 в общей сложности.

Новшество затронуло нерезидентов Беларуси, пользующихся Статусбанком . Ранее они могли бесплатно открыть текущий счет, если он был сопряжен со срочным безотзывным вкладом на срок более одного года. В новой редакции тарифов это исключение убрали. Теперь для нерезидента открытие счета будет стоить 100 рублей.

Все клиенты банка с 25 сентября могут оформить карту Белкарт-Премиум за 20 рублей. Дополнительные карточки Белкарт-Премиум к уже имеющемуся счету в некоторых случаях обойдутся в 50 рублей.

Наконец, Белинвестбанк с 14 сентября вносит правки, которые в основном затронут не рядовых граждан, а юридических лиц и финансовые институты. В частности, банк вводит комиссию за хранение на корреспондентских счетах сумм, превышающих 100 тысяч евро.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о нововведениях от Беларусбанка, Белагропромбанка и других финучреждений.

Повышение абонплаты по картам и комиссии за безнал. Белорусские банки рассказали об изменениях осенью-2025