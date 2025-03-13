life:) ввёл посуточную оплату на 4 тарифах. Что изменилось для абонентов?

Опубликовано: 13.03.2025 13:09 , Обновлено: 13.03.2025

С 25 марта мобильный оператор life:) решил предоставить абонентам возможность посуточной оплаты на тарифных планах «Льготный», «Умные вещи», «Стоо» и «Всё включено». Теперь абоненты смогут пользоваться связью, даже если на счету недостаточно средств для списания полной ежемесячной платы. А чем порадовал МТС?

Как работает нововведение от life:) ? Если в день списания абонентской платы на балансе недостаточно средств, то плата, минуты и интернет-трафик делятся на 30 равных частей и списываются ежедневно.

« Льготный »: безлимит внутри сети, 7 минут в другие сети и 69 МБ за 0,15 руб/сут.

»: безлимит внутри сети, 7 минут в другие сети и 69 МБ за 0,15 руб/сут. « Умные вещи »: безлимит внутри сети, 1 минута в другие сети, 10 SMS и 69 МБ (далее безлимит на скорости до 256 Кбит/с) за 0,36 руб/сут.

»: безлимит внутри сети, 1 минута в другие сети, 10 SMS и 69 МБ (далее безлимит на скорости до 256 Кбит/с) за 0,36 руб/сут. « Стоо »: 4 минуты во все сети (далее безлимит внутри сети) и 3,5 ГБ за 0,73 руб/сут.

»: 4 минуты во все сети (далее безлимит внутри сети) и 3,5 ГБ за 0,73 руб/сут. « Всё включено »: безлимит минут и SMS во все сети, а также 3,5 ГБ (далее безлимит на скорости до 512 Кбит/с) за 1,03 руб/сут.

При желании посуточную оплату можно отключить в приложении «Мой life:)» или с помощью USSD-запроса *105#.

Также оператор проинформировал, что все акции для абонентов тарифа «Всё включено» подошли к концу. С 1 апреля стоимость тарифа для всех пользователей составит 30,9 рубля в месяц.

А вот мобильный оператор МТС запустил дополнительные пакеты интернет-трафика для абонентов, путешествующих по России. Теперь можно подключить 10 ГБ за 35 рублей или 5 ГБ за 25 рублей.

Однако оператор назвал эти услуги «специальным предложением до 30 апреля 2025 года». Журналисту Telegraf.news не удалось узнать, что это значит. Неясно, будут ли услуги доступны 1 мая или подорожают.

Трафик предоставляется на неограниченной скорости и действует в сетях всех основных российских операторов в течение 30 дней. Каждую услугу можно подключать несколько раз.

Подключить пакеты можно как из Беларуси, так и находясь в России, через приложение «Мой МТС» или с помощью USSD-команд: *764# (10 ГБ) и *763# (5 ГБ).

Для использования интернета в роуминге необходимо подключить услуги «Роуминг» и «Передача данных».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что с 1 марта абоненты всех белорусских операторов могут быть на связи в России по более выгодным тарифам.

Белорусские мобильные операторы решили снизить тарифы на роуминг в России