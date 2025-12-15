Лесхозы предложили белорусам бесплатные ёлки. Как получить?

Опубликовано: 15.12.2025 10:00 , Обновлено: 15.12.2025

В Министерстве лесного хозяйства дали белорусам подсказку, как получить живую ёлку к Новому году, не потратив на неё ни копейки. В лес для этого идти точно не стоит - незаконно срубленное дерево точно обойдётся в разы дороже, тем более есть абсолютно легальные способы сэкономить на покупке главного символа приближающегося праздника.

Сразу несколько белорусских лесхозов пообещали предновогодние подарки белорусам. Так, торговая площадка “Лесной домик” в Жлобинского лесхоза (Жлобин, ул. Шоссейная, 65 “А”) пообещала подарить ёлку своему десятитысячному покупателю. Ожидается, что эту значимую для лесхоза отметку преодолеют на днях.

В свою очередь Лунинецкий лесхоз организовал праздничный розыгрыш новогодних елей. Призов целых 10, а участвовать могут жители любых районов страны, не только ближайших населённых пунктов. Правда, забрать подарок всё же придётся самостоятельно.

Розыгрыш планируют устроить 22 декабря в прямом эфире на официальной страничке лесхоза в соцсети Instagram, так что победители успеют получить свою бесплатную ёлку ещё до Рождества. Условия для участия максимально просты и стандартны - подписка, лайк, репост и комментарий. Подробности - по ссылке.

Минимальный штраф за ёлку - 260,4 рубля

А вот тех, кто пожелает получить бесплатную ёлку “вне конкурса” - просто отправившись за ней в ближайший лес, в лесхозах предупредили об административной ответственности. Уже с сегодняшнего дня сотрудники Минлесхоза совместно с Госинспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте и Госавтоинспекцией перешли на усиленный режим работы и отправились в тематические рейды.

Даже если вас не поймают в самом лесу с топором в руках, могут остановить на дороге и проверить багажник авто. Как напомнили в Гомельском опытном лесхозе, оштрафовать могут и за перевозку новогодних деревьев без разрешительных документов. Так что покупая ёлку в лесхозе или на любой другой торговой площадке важно сохранять чеки.

В противном случае есть риск получить штраф по части первой статьи 16.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях:

от 5 до 30 базовых величин(то есть до 1260 рублей сегодня) за незаконную рубку либо повреждение до степени прекращения роста или уничтожение древесно-кустарниковой растительности в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах,

до 20 базовых (840 рублей) - на остальных территориях лесного фонда.

Кроме того, в лесхозе предупредили, что за каждое срубленное дерево диаметром до 12 сантиметров у пня придётся возместить вред, причиненный окружающей среде - от 0,2 базовой величины, а также стоимость самого дерева, если его невозможно изъять — ещё 1 базовую величину.

В результате, минимальный штраф за одно новогоднее дерево, по подсчётам Гомельского опытного лесхоза, составит 6,2 базовой величины, что на сегодняшний день равнозначно 260,4 рубля . Эта сумма куда больше, чем стоимость живой ёлки в торговых точках лесничеств и даже частных ёлочных базарах.

Ранее Telegraf.news рассказывал, где в этом году выгоднее всего покупать лесную красавицу. Узнали средние цены по стране и точные адреса, где можно приобрести праздничное дерево уже сейчас.

Где белорусам выгоднее всего купить живую ёлку? В Минлесхозе озвучили цены и адреса