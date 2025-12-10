Где белорусам выгоднее всего купить живую ёлку? В Минлесхозе озвучили цены и адреса

Опубликовано: 10.12.2025 07:51 , Обновлено: 10.12.2025

В Министерстве лесного хозяйства Беларуси объяснили особенности ценообразования на живые новогодние ели. В ведомстве поделились информацией о том, где в этом году выгоднее всего покупать лесную красавицу. Узнали средние цены по стране и точные адреса, где можно приобрести праздничное дерево уже сейчас.

В Минлесхозе заявили, что цена на живые новогодние деревья будет зависеть от места, где вы решите их покупать. Самые выгодные цены на новогодние ели традиционно будут в лесничествах, чуть дороже - на складах лесхозов, а на торговых площадках, где уже на следующей неделе начнут открывать ёлочные базары, стоимость будет в среднем на треть выше.

Цены на живые ёлки в 2025 году

В ведомстве озвучили следующие средние по стране цены на живые ёлки. Как всегда, чем выше дерево - тем выше цена:

до 1 метра: в лесничествах: 10,21 рубля, на складе лесхоза: 10, 68 рубля, на торговых базарах: 11,42 рубля на районе и 13,03 рубля - в точках выездной торговли.

в лесничествах: 10,21 рубля, на складе лесхоза: 10, 68 рубля, на торговых базарах: 11,42 рубля на районе и 13,03 рубля - в точках выездной торговли. от 1 метра до 2 метров : в лесничествах: 12,65 рубля, на складе лесхоза: 13,33 рубля, на торговых базарах: 14,18 рубля (в своем районе) и 16,78 рубля (выездная торговля).

: в лесничествах: 12,65 рубля, на складе лесхоза: 13,33 рубля, на торговых базарах: 14,18 рубля (в своем районе) и 16,78 рубля (выездная торговля). от 2 метров до 3 метров : в лесничествах: 18,94 рубля, на складе лесхоза: 19,56 рубля, на торговых базарах: 20,65 рубля (в своем районе) и 24,29 рубля (выездная торговля).

: в лесничествах: 18,94 рубля, на складе лесхоза: 19,56 рубля, на торговых базарах: 20,65 рубля (в своем районе) и 24,29 рубля (выездная торговля). ели в кадках : до 1 метра: 26,39 рубля, от 1 до 2 метров: 32,77 рубля.

Повышение цены объясняется логистическими расходами, которые приходится покрывать лесхозам за доставку деревьев на торговые площадки. Выше всего эти расходы получаются в столице, поэтому минчанам придётся потратиться на новогоднее дерево больше, чем жителям других регионов Беларуси.

Где выгодно купить живую ёлку в Минске в 2025 году

Впрочем, и у них есть возможность сэкономить. Для этого в ведомстве посоветовали заглянуть в ближайшие торговые точки лесхозов Минщины и Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра. В Минлесхозе поделились конкретными адресами, где в этом году в столице будут торговать живыми деревьями:

Минск, ул. Притыцкого, 146,

Минск, ул. Тимирязева, 118 (территория торговой площадки “Лесной домик”),

Минск, пр-т Держинского,104 (Вблизи ТЦ «Титан»),

Минск, Логойский тракт, 52 (территория торговой площадки “Лесной домик”),

Минск, ул.Багратиона, 70,

Минск, пр-т Дзержинского,126, (площадка около магазина Prostor),

Минск, ул. Леонида Левина, 8, (вблизи ТЦ «Санта»),

Минский район, Щомыслицкий сельский Совет, Р-1, 17км., 3, район д. Волковичи.

Большинство из этих площадок заработают с 20 декабря , но на площадке Минского лесхоза (Багратиона, 70) уже сейчас можно купить ёлку в кадке, а срубленные деревья туда завезут уже к следующему понедельнику, 15 декабря.

Адреса ёлочных базаров в Минске

В целом же в Минске планируется открыть не менее 59 ёлочных базаров. Они массово заработают с 22 декабря , сообщило агентство “Минск-Новости”. Торговые площадки заработают во всех районах города.

[scryt_b title=“Заводской район”]

Ул. Крупской, 6;

ул. Голодеда, 15 (остановка общественного транспорта);

ул. Ротмистрова, 40;

ул. Селицкого, 107;

пр. Партизанский, 34/1 (возле почтового отделения № 107);

ул. Варвашени, 1;

ул. Ташкентская, 16/1 (остановка общественного транспорта);

ул. Бачило, 14 (остановка общественного транспорта);

пр. Партизанский, 56;

ул. Нестерова, 49 (остановка общественного транспорта).[/scryt_b]

[scryt_b title=” Ленинский район”]

ул. Маяковского, 176;

пр. Партизанский, 7;

ул. Маяковского, 154;

пр. Рокоссовского, 150а;

Игуменский тракт, 30;

пр. Рокоссовского, 2;

пр. Рокоссовского, 80;

ул. Плеханова, 89.[/scryt_b]

[scryt_b title=” Московский район”]

Пересечение ул. Голубева и пр. Газеты Правда (возле здания на пр. Газеты Правда, 24);

пр. Газеты Правда, 40;

пересечение ул. Я.Брыля и Гурского;

пересечение ул. К.Либкнехта и Лермонтова (возле здания на ул. Лермонтова, 30а).[/scryt_b]

[scryt_b title=“Октябрьский район ”]

Ул. Асаналиева, 40;

ул. Жуковского, 10/1;

пл.Казинца (возле дома № 120 на ул. Казинца).[/scryt_b]

[scryt_b title=“Партизанский район ”]

Ул. Долгобродская, 3;

ул. Захарова, 77а;

ул. Столетова — 2-й пер. Багратиона (около дома № 17);

бул. Тракторостроителей — Дворец культуры Минского тракторного завода (около дома № 24 на ул. Долгобродской).[/scryt_b]

[scryt_b title=“Первомайский район ”]

Ул. Толбухина, 12;

ул. Волгоградская, 45;

ул. Я.Коласа, 48;

ул. Гинтовта, 12;

ул. Руссиянова, 1;

Логойский тракт, 36;

ул. Калиновского, 55 (около автостоянки);

ул. Никифорова, 3.[/scryt_b]

[scryt_b title=” Советский район”]

Ул. Кольцова, 32;

ул. Мирошниченко, 3;

Логойский тракт, 7;

ул. Л.Беды, 19;

ул. Гамарника, 2;

ул. Богдановича, 76;

ул. Сурганова, 50;

ул. В.Хоружей, 10.[/scryt_b]

[scryt_b title=” Фрунзенский район”]

Ул. П.Глебки, 5 (остановка общественного транспорта);

пр. Пушкина, 79;

ул. Лобанка, 26 (остановка общественного транспорта);

ул. Я.Мавра, 9а (остановка общественного транспорта);

ул. Притыцкого, 32, ст. метро «Пушкинская» (выход к магазину «Богатырь»);

ул. М.Лынькова, 99 (напротив магазина «Виталюр»);

ул. Притыцкого, 146, ст. метро «Каменная горка» (выход к магазину «Мартин»).[/scryt_b]

[scryt_b title=“Центральный район”]

Ул. Орловская, 64;

пересечение бульвара Шевченко и ул. Осипенко;

Старовиленский тракт, 26;

ул. Будславская, 2 (остановка общественного транспорта);

ул. М.Танка (около магазина «Пинскдрев»);

ул. Заславская (со стороны пр. Машерова);

ул. Каховская, 31 (около кинотеатра «Киев»).[/scryt_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Министерстве лесного хозяйства также уже объявили о переводе сотрудников государственной лесной охраны на усиленный режим работы. С 15 декабря они вместе с коллегами из Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте, а также Госавтоинспекции начнут патрулировать леса вблизи населенных пунктов и автомобильных дорог.

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