Курсы доллара и евро в Беларуси выросли до максимума за 10 месяцев

Опубликовано: 06.03.2023 13:27 , Обновлено: 06.03.2023

По итогам торгов Валютной биржи курсы валют в Беларуси в понедельник, 6 марта, пошли вверх. Доллар и вовсе вернулся на максимум 10,5 месяцев, а евро при этом уверенно удержал высоту 3+ белорусских рубля.

Российский рубль вырос на +0,13%, и теперь 100 соседских рублей стоят 3,7589 белорусских. Доллар за день вырос на +0,42% и стоит теперь 2,8374 белорусских рублей, сообщил портал Banky24.by.

Евро добавил +0,40% и достиг курса 3,0091 белорусских рубля. И только китайский юань упал на -0,11% и теперь стоит BYN4,0947.

Напомним, что в Нацбанке Беларуси отказались говорить, каким будет на самом деле средний курс валют, а частности доллара, в 2023 году. Но потом всё-таки назвали одну цифру.

«Я не знаю» — Чиновник Нацбанка всё-таки назвал прогнозный курс доллара на 2023 год