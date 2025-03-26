Курсы доллара и евро в Беларуси снова упали. На сколько?

Опубликовано: 26.03.2025 14:06 , Обновлено: 26.03.2025

В понедельник, 26 марта, на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) курсы доллара и евро развернулись и откатились фактически до своих недельных минимумов. Журналисты Telegraf.news посмотрели, продолжил ли падать российский рубль и на каких именно значениях остановились сегодняшние торги.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте БВФБ, на сегодняшних торгах наблюдались процессы, прямо противоположные вчерашним: доллар и евро заметно откатились, вернувшись, соответственно, к минимуму за 6 и 7 дней, а российскому рублю удалось частично отыграть вчерашнее падение.

Таким образом, на 27 марта в Беларуси были установлены следующие курсы основных иностранных валют:

доллар — 3,1285 рубля (−0,0056 рубля или −0,18%);

евро — 3,3526 рубля (−0,0245 рубля или −0,73%);

100 российских рублей — 3,6532 рубля (+0,0008 рубля или +0,02%);

10 китайских юаней — 4,2283 рубля (−0,0026 рубля или −0,06%).

Ранее Telegraf.news рассказал, что Совет директоров российского Центробанка 21 марта 2025 года принял решение оставить неизменной ключевую ставку. Констатировав снижение инфляционного давления на российский рубль, финансовый регулятор решил зафиксировать ключевую ставку на уровне 21% годовых как минимум до 25 апреля 2025 года. В Центробанке констатировали стойкое укрепление российского рубля, а это, как не раз отмечали финансовые эксперты и аналитики, практически всегда напрямую влияет на укрепление и белорусского рубля.

Доллар и евро подросли до недельных максимумов. С какими курсами белорусы ушли на выходные?