Доллар и евро подросли до недельных максимумов. С какими курсами белорусы ушли на выходные?

Опубликовано: 21.03.2025 14:53 , Обновлено: 21.03.2025

В пятницу, 21 марта, на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) курсы доллара и евро поднялись до своих недельных максимумов. Журналисты Telegraf.news посмотрели, с какими курсами белорусы ушли на выходные и как повлияло решение российского Центробанка не менять ключевую ставку на курс российского рубля в Беларуси.

Согласно данным, опубликованным по итогам сегодняшних торгов на официальном сайте БВФБ, американская и европейская валюты продолжили расти после достаточно продолжительного периода снижения курса, а вот российский рубль вновь подешевел.

Таким образом, на грядущие выходных в Беларуси закреплены следующие курсы основных иностранных валют:

доллар — 3,1342 рубля (+0,0086 рубля или +0,28%);

евро — 3,3716 рубля (+0,0145 рубля или +0,43%);

100 российских рублей — 3,6497 рубля (−0,0103 рубля или −0,28%);

10 китайских юаней — 4,2270 рубля (−0,0072 рубля или −0,17%).

Какой прогноз по курсам дал Центробанк России?

Тем временем Совет директоров российского Центробанка 21 марта 2025 года принял решение оставить неизменной ключевую ставку. Констатировав снижение инфляционного давления на российский рубль, финансовый регулятор решил зафиксировать ключевую ставку на уровне 21% годовых как минимум до 25 апреля 2025 года - на эту дату запланировано следующее заседание Совета директоров по данному воросу.

[info_b]Ключевая ставка Центробанка является основная инструментом денежно-кредитной политики в России. Она опосредованно влияет на стоимость ипотечных и потребительских кредитов, потребительских вкладов, на рынок недвижимости, на покупательский спрос в целом, а также на стабильность российского рубля относительно иностранных валют.[/info_b]

Согласно базовому сценарию Банка России, в ближайшие месяцы в соседнем государстве инфляционное давление продолжит снижаться - за счёт охлаждения кредитования и высокой сберегательной активности россиян. В Центробанке также констатировали стойкое укрепление российского рубля, а это, как не раз отмечали финансовые эксперты и аналитики, практически всегда напрямую влияет на укрепление и белорусского рубля.

В Центробанке также дали осторожный прогноз по “постепенному возвращению экономики к сбалансированному росту” и отметили наметившиеся позитивные тенденции в динамике экономической активности. При этом российские специалисты признают, что в среднесрочной перспективе баланс рисков по инфляции всё ещё смещены в сторону постепенного повышения цен.

Изменение этих проинфляционных ожиданий в Центробанке допустили лишь в случае улучшения внешних условий и снижения геополитической напряженности.