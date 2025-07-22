Курс доллара в Беларуси упал до минимума за 2 года. Что будет дальше?

Опубликовано: 22.07.2025 14:52 , Обновлено: 22.07.2025

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) 21 июля доллар обновил минимум, упав до курса 2,9189 рубля. Что означает нижнюю планку за последние 25 месяцев. В обменниках можно даже увидеть курс 2,88 рубля за доллар.

Курс российского рубля тоже пошел вниз до 3,73 рубля за 100 шт. А по евро сделок не было. Что означает, что курс остался прежним - 3,4088 рубля.

Таким образом, и американская валюта, и российский рубль сохранили тренд этой недели, падая второй день подряд. В понедельник доллар уже просел до минимума за 9 дней, а рубль обвалился до двухмесячного минимума.

Ранее Михаил Грачев, эксперт фондового рынка, финансовый консультант, спрогнозировал на страницах Myfin.by, что обменный курс доллара на БВФБ останется в рамках USD/BYN 2,915 – 2,935.

На снижение доллара мог повлиять и платёжный период, когда эксперты сдают валюту, чтобы уплатить в конце июля налоги.

Процесс ослабления неизбежен?

Тем временем, ранее финансовые аналитики обратили внимание на усиление макроэкономических дисбалансов в экономике Беларуси, которое стало заметно к середине лета 2025 года и которое, по их словам, “неизбежно” повлияет на курс национальной валюты.

В долгосрочной перспективе, рубль может ослабнуть из-за таких перекосов, считает директор рейтингового агентства BIK Ratings Андрей Усачев. “Значительное укрепление с начала года национальной валюты оказывает существенное давление на белорусский экспорт», - предупредил эксперт.

«Процесс умеренного ослабления белорусского рубля неизбежен в текущей ситуации. Это подтверждается и прогнозом аналитиков ЕАБР, согласно которому среднегодовой курс белорусского рубля в 2025 году составит 3,28 рубля за доллар», — заявил Усачев.

Финансовые аналитики предупредили о «перекосах» в экономике Беларуси, которые «неизбежно» повлияют на курс доллара