Курс доллара в Беларуси снизился на торгах 10 октября. На сколько?

Опубликовано: 10.10.2023 13:16 , Обновлено: 10.10.2023

На торгах Белорусской валютной фондовой биржи (БВФБ) 10 октября курс доллара снизился после шестидневного подряд роста. В свою очередь евро продолжил расти. Поднялся и российский рубль.

Так, доллар упал на 0,0105, или 0,31%. Тем временем евро “продолжает находиться на максимуме за 1,5 года”, а российский рубль “вырос до максимума за 5 дней”, заметили аналитики banki24.by.

По итогам валютных торгов на БВФБ 10 октября установлены следующие курсы:

USD: 3,3504 −0,0105 | −0,31%

EUR: 3,5438 +0,0046 | +0,13%

RUB: 3,3479 +0,0145 | +0,43%

CNY: 4,5945 −0,0166 | −0,36%

К слову, ранее обозреватели портала Myfin.by спрогнозировали, что к концу недели доллар может достичь отметки 3,38 рубля за доллар.

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