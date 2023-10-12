Курс доллара в Беларуси резко упал. Эксперты рассказали, чего ждать дальше

Опубликовано: 12.10.2023 14:08 , Обновлено: 13.10.2023

В четверг, 12 октября, на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара резко развернулся и упал сразу на 1,8%, опустившись до минимума почти за 2 недели. Аналогичным образом упали курсы евро и юаня - на 1,48% и 2%, соответственно, и лишь российский рубль укрепил свои позиции на 1,25%. Финансовые аналитики попытались объяснить причины нынешних колебаний курсов валют и сделали прогноз, какого курса ждать белорусам до конца года.

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 12 октября Нацбанк Беларуси установил следующие курсы иностранных валют:

доллар США — 3,2901 рубля (подешевел на 0,0604 рубля или −1,80%),

евро — 3,4992 рубля (подешевел на 0,0524 рубля или −1,48%),

российский рубль — 3,3911 рубля (прибавил 0,0419 рубля или +1,25%),

юань — 4,5056 рубля (подешевел на 0,0920 рубля или −2,00%).

Что будет с курсом к концу года?

По словам финансового аналитика Михаила Грачева, такие курсовые колебания связаны с происходящим на валютном рынке в соседней России. Там с конца лета курс российского рубля неуклонно падал и в итоге за год национальная валюта обесценилась более чем на 20% относительно американского доллара.

В интервью порталу Onliner Грачев объяснил это возросшими потребностями в финансирования российского госбюджета в условиях введения экономических санкций и дисбалансом спроса и предложения валюты на внутреннем рынке в России. Белорусский же рубль, по словам финансиста, растёт вслед за российским в силу существенной зависимости, поэтому “большого отката курса ждать не стоит”.

При этом Грачев отметил, что высокий курс национальной валюты, как в России, так и в Беларуси, “повышает инфляционные ожидания”, чего правительство любой страны старается избежать.

“Судя по тому, что происходит на текущей неделе, когда курс стабилизировался в районе 100 российских рублей за доллар, — видимо, на российском рынке найден компромисс и для государства, и для импортеров”, - отметил эксперт и высказал предположение, что на российском валютном рынке курс доллара будет колебаться в районе 98—102 российских рублей.

Для Беларуси, по словам финансиста, это будет означать сохранение курса белорусского рубля в пределах нынешних значений до конца этого года.

Ранее Телеграф рассказывал, что наблюдаемый в последние недели рост курса доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже, по мнению некоторых экспертов, “соответствует планам правительства”, но при этом стимулирует рост инфляции.

«Соответствует целям правительства» — Экономист рассказал, почему вырос доллар в Беларуси. Что дальше?