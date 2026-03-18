Курс доллара резко прыгнул почти до 3 рублей

Опубликовано: 18.03.2026 13:12 , Обновлено: 18.03.2026

Курс доллара 18 марта на валютной бирже Беларуси резко добавил сразу 3 копейки. Таким образом он достиг максимума за 5 месяцев. Объем торгов составил 15,53 млн USD.

В свою очередь, евро вырос еще больше — на 5 копеек и обновил двухмесячный максимум. А объем торгов достиг 2,1 млн EUR.

Таким образом он достиг максимума за 5 месяцев. В свою очередь, евро вырос еще больше — на 5 копеек и обновил двухмесячный максимум.

Тем временем российский рубль откатился к минимуму за пять с половиной месяцев. Объем торгов был на уровне 2,25 млрд RUB.

Итоги валютных торгов на БВФБ (Белорусской валютно-фондовой бирже) в среду, 18 марта:

USD: 2,9946 (+1,19%)

EUR: 3,4464 (+1,70%)

RUB: 3,6458 (−0,37%)

CNY: 4,4072 (+1,41%)

Ранее глава Национального банка Роман Головченко дал прогноз, как на Беларуси отразится война в Иране. По его оценке, никаких “серьёзных потрясений” нынешний ближневосточный конфликт нашей стране не сулит, поскольку в Беларуси “научились адекватно реагировать” на “острые ситуации” на мировых рынках.

Напомним, на днях премьер-министр Беларуси Александр Турчин по итогам заседания коллегии Министерства финансов заявил, что считает финансовую систему страны “абсолютно устойчивой”, однако уточнил, что есть нюансы.

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