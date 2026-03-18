Курс доллара резко прыгнул почти до 3 рублей
Курс доллара 18 марта на валютной бирже Беларуси резко добавил сразу 3 копейки. Таким образом он достиг максимума за 5 месяцев. Объем торгов составил 15,53 млн USD.
В свою очередь, евро вырос еще больше — на 5 копеек и обновил двухмесячный максимум. А объем торгов достиг 2,1 млн EUR.
Таким образом он достиг максимума за 5 месяцев. В свою очередь, евро вырос еще больше — на 5 копеек и обновил двухмесячный максимум.
Тем временем российский рубль откатился к минимуму за пять с половиной месяцев. Объем торгов был на уровне 2,25 млрд RUB.
Итоги валютных торгов на БВФБ (Белорусской валютно-фондовой бирже) в среду, 18 марта:
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USD: 2,9946 (+1,19%)
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EUR: 3,4464 (+1,70%)
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RUB: 3,6458 (−0,37%)
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CNY: 4,4072 (+1,41%)
Ранее глава Национального банка Роман Головченко дал прогноз, как на Беларуси отразится война в Иране. По его оценке, никаких “серьёзных потрясений” нынешний ближневосточный конфликт нашей стране не сулит, поскольку в Беларуси “научились адекватно реагировать” на “острые ситуации” на мировых рынках.
Напомним, на днях премьер-министр Беларуси Александр Турчин по итогам заседания коллегии Министерства финансов заявил, что считает финансовую систему страны “абсолютно устойчивой”, однако уточнил, что есть нюансы.
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