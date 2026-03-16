На госТВ заявили о грядущем повышении цен в автошколах из-за новой инициативы ГАИ

Опубликовано: 16.03.2026 09:11 , Обновлено: 16.03.2026

Белорусская Госавтоинспекция направила в комиссию по безопасности дорожного движения при Совете министров Беларуси ряд предложений относительно корректировки процесса обучения в автошколах. Это, как заявили в эфире государственного телеканала "Первый информационный", неизбежно приведёт к повышению цен за обучение в автошколах. Узнали подробности.

Речь идёт об увеличении количества обязательных часов вождения в рамках практической части обучения. Сегодня в стандартном курсе автошколы их должно быть не менее 50. В ГАИ предложили увеличить число обязательных часов до 70, а также активнее внедрять использование интерактивных тренажеров-симуляторов.

По словам заместителя начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Дениса Ливановича, соответствующие предложения были направлены в профильную комиссию Совмина, которой предстоит рассмотреть их и внести изменения в соответствующую инструкцию на законодательном уровне.

Пока же, по словам Ливановича, инспекторы “работают с тем, что есть” и “совершенствуют навыки водителей в рамках существующей инструкции”, а также регулярно проводят комплексные профилактические мероприятия в автошколах.

Между тем, авторы сюжета на гостелеканале “Первый информационный”, рассказывая об увеличении часов вождения, заявили, что в этом случае стоимость обучения в автошколах “конечно вырастет”. Для сравнения журналисты привели “приемлемые и оправданные” цены на обучение в автошколах, действующие сейчас - от 1200 рублей в регионах до 2200 в столичном Минске.

Напомним, недавно Генеральная прокуратура выявила “системные упущения” в работе автошкол Могилевской и Брестской областей при оказании услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей. Как показали проверки, в некоторых случаях водителям выдавали свидетельства без фактического проведения обучения.

Белорусские автошколы выдавали свидетельства без обучения — Генпрокуратура