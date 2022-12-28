Курс доллара поднялся до 2,7 белорусского рубля. А что с евро?

Опубликовано: 28.12.2022 13:35 , Обновлено: 28.12.2022

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 28 декабря белорусский рубль в очередной раз упал к доллару, евро и юаню. Так, доллар достиг 2,7092 BYN.

В свою очередь евро поднялся до 2,8790 BYN, а китайский юань — до 3,8717. А вот российский рубль опустился на минимум за 6 дней.

По итогам валютных торгов на БВФБ на 28 декабря, ситуация следующая:

USD ??: 2,7092 +0,0274 (+1,02%);

EUR ??: 2,8790 +0,0235 (+0,82%);

RUB ??: 3,8121 −0,0385 (−1,00%);

CNY ??: 3,8717 +0,0415 (+1,08%).

Напомним, что на прошлой неделе белорусский рубль начал снижение с курса 2,5543 в понедельник до 2,737 в четверг по отношению к доллару. Всего за 4 дня белорусский рубль девальвавировался по отношению к доллару на 7,15%, а к евро на 7,49%.