Белорусский рубль за 4 дня девальвавировался к доллару на 7,15%

Опубликовано: 22.12.2022 13:49 , Обновлено: 22.12.2022

Белорусский рубль продолжил 22 декабря падение по отношению к валютам из официальной корзины. Такой тренд национальная валюта задала ещё в начале недели, начав снижение с курса 2,5543 в понедельник до 2,737 в четверг по отношению к доллару.

Всего за 4 дня белорусский рубль девальвавировался по отношению к доллару на 7,15%, а к евро на 7,49%. Таким образом, курсы доллара и евро выросли и достигли максимума более чем за 8 месяцев. В то же время, курс российского рубля упал до минимума за почти тот же срок.

[info_b]Девальвация — снижения курса национальной валюты по отношению к твёрдым валютам в системах с фиксированным курсом валюты, устанавливаемым денежными властями.[/info_b]

По итогам торгов Белорусской валютно-фондовой биржи 22 декабря, курс доллара установился на 2,737 белорусского рубля, добавив за день +1,65%. Евро выросло на +1,68%, достигнув отметки 2,9135 BYN. А вот российский рубль упал на 0,77%. За 100 RUB теперь дают 3,7985 белорусских рублей.

Естественно, в обменниках банков курсы будут отличаться от курса Нацбанка.

Ранее начальник управления монетарной политики Нацбанка Беларуси Дмитрий Мурин заявил в эфире гостелеканала СТВ, что не знает, каким будет курс доллара в Беларуси в 2023 году. Однако назвал официальную цифру, заложенную в бюджет.

«Я не знаю» — Чиновник Нацбанка всё-таки назвал прогнозный курс доллара на 2023 год