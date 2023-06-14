Курс доллара недобрал копейку до 3 рублей. Евро прибавил сразу 8

Опубликовано: 14.06.2023 13:57 , Обновлено: 14.06.2023

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в среду, 14 июня курс доллара вплотную приблизился к отметке в три рубля. В ходе торгов он её преодолел (максимальный курс на торгах составлял 3,0015 рубля), однако к закрытию торгов опустился до 2,9963, не добрав до 3 рублей одной копейки.

По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 0,36%, установив очередной годовой рекорд. Курс российского рубля, наоборот, снизился на 0,66% - до 3,5638 рубля.

Кроме того, 14 июня впервые с начала месяца проводились сделки по евро. В результате торгов курс евро прибавил больше 8 копеек (+2,70%) и составил 3,2300 рубля.

Что касается курса юаня, он также вырос - на 0,38% до 4,2024 рубля.

Напомним, ранее председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила, что белорусам больше не нужна иностранная валюта. По ее словам, у белорусов «нет необходимости бежать в обменники», а белорусский рубль она назвала “действительно хорошей валютой для наших людей”.

Кочанова назвала «действительно хорошую валюту» для белорусов