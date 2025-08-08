Купить машину за 700 рублей? Нашли на аукционе в Бресте Renault Laguna

📷 Фото

Опубликовано: 08.08.2025 13:56 , Обновлено: 08.08.2025

В Бресте на электронные торги судебные исполнители выставили автомобиль Renault Laguna. За хетчбэк 1996 года выпуска просят на старте 646 рублей 6 копеек.

Судя по описанию лота, автомобиль оснащён бензиновым двигателем объёмом 1,8 л и механической коробкой передач. Цвет кузова — зелёный металлик. Но состояние машины может потребовать внимания.

Организаторы предупредили потенциальных покупателей, что работоспособность двигателя и других узлов «не проверялась». Также они сообщили о «многочисленных повреждениях лакокрасочного покрытия в виде царапин и сколов, пятен сквозной коррозии».

Фото: e-auction.by

Заказчиком торгов выступил отдел принудительного исполнения Ленинского района г. Бреста. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 64,61 рубля . Заявки принимаются до 16:00 20 августа 2025 года , а сами торги пройдут 21 августа.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о том, как китайские автомобили постепенно завоёвывают европейский рынок.

Китайские автомобили впервые обогнали Mercedes по продажам в Европе. Но продают не те модели, что в Беларуси?