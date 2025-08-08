Китайские автомобили впервые обогнали Mercedes по продажам в Европе. Но продают не те модели, что в Беларуси?

Опубликовано: 08.08.2025 13:41 , Обновлено: 08.08.2025

Продажи новых автомобилей в Европе снизились по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Тем не менее, китайские производители показали рост как в штуках, так и в доле рынка. Аналитическая компания JATO Dynamics в своём анализе рассказала, какие автомобили из Китая пользуются популярностью в Европе и какие заняли 5,1% всех продаж в регионе.

В первой половине 2025 года на дорогах 28 стран Европы появилось примерно 6 888 000 новых легковых автомобилей. Это на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако китайские бренды (все вместе) смогли с начала года нарастить долю продаж до 5,2%, что немного меньше, чем у Mercedes , зато больше, чем у Ford , доля которого составила 3,8%.

Зато в июне 2025 года китайские автомобили впервые в истории наблюдений обошли немецкий бренд Mercedes по объёму продаж, сообщили аналитики JATO Dynamics.

Но среди брендов из Китая, которые успешно продвигаются в Европе, вы не увидите марки, которые властвуют на рынке Беларуси, за исключением разве что одной.

BYD

Jaecoo

Omoda

Leapmotor

Xpeng

На первом месте, естественно, BYD, который продал 70 500 автомобилей в первом полугодии. Тем самым бренд показал рост в поражающие 311% по сравнению с прошлым годом.

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BYD (Build Your Dreams) — один из крупнейших китайских производителей электромобилей, известный инновационными технологиями и доступными ценами. Компания активно расширяется на мировом рынке, включая Европу. Продается официально и в Беларуси.

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Китайская “мечта” обошла по продажам Suzuki , Mini и Jeep . А модель BYD Seal U была одним из двух наиболее часто покупаемых подключаемых гибридов (PHEV — Plug-in Hybrid Electric Vehicle) в Европе в июне 2025 года — наряду с Volkswagen Tiguan — и заняла третье место в общем зачёте за первую половину года.

BYD Seal U

Тем временем Jaecoo и Omoda , суббренды китайской компании Chery (вот её-то саму белорусы знают), забрали в июне 29% продаж подключаемых гибридных внедорожников в ЕС. Особенно хорошо себя показал Jaecoo 7 , заняв девятое место среди самых продаваемых PHEV-автомобилей в Европе в прошлом месяце.

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Chery — китайский автопроизводитель, выпускающий автомобили под брендами Chery, Jaecoo и Omoda.

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Вместе с этим, Leapmotor отчиталась о более 8300 проданных автомобилей, все благодаря городскому T03 и внедорожнику C10 . В свою очередь, Xpeng стал самым популярным китайским брендом автомобилей класса люкс в Европе в первой половине 2025 года.

T03

Любители китайской роскоши в ЕС приобрели в общей сложности 8338 автомобилей этой марки, утверждают эксперты.

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Xpeng — китайский бренд премиальных электромобилей, специализирующийся на умных технологиях и автономном вождении.

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Большая часть продаж пришлась на внедорожник G6 (5615).

Xpeng G6

А вот у европейских автобрендов дела идут не так хорошо. Stellantis (концерн, объединяющий Peugeot, Citroën, Fiat и другие марки) пережила самое большое падение в первой половине 2025 года, снизив долю рынка с 16,7% до 15,3%. Более того, группа достигла самого низкого объёма продаж среди всех крупных европейских производителей. Из десяти брендов Stellantis, представленных в Европе, только три зафиксировали рост продаж за этот период: Alfa Romeo , Peugeot и Jeep .