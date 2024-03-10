"Культуры потребления сыров в Поднебесной нет" - На Туровском молочном комбинате рассказали, почему все равно отправили их в Китай

Опубликовано: 10.03.2024 18:16 , Обновлено: 10.03.2024

В ТГ-канале Гомельского облисполкома заявили, что в Китае нет "культуры потребления" сыра. А ещё там заявили, что получить разрешительные документы на поставки белорусской молочки в Китай очень сложно.

Однако в прошлом году первую партию своей продукции Туровский молочный комбинат всё-таки отгрузил в Китай.

“Пока культуры потребления сыров в Поднебесной нет – они пробуют наш продукт палочками, а не намазывают ножом. Но интерес есть, особенно нравятся жителям Китая Cream Cheese с яркими наполнителями и Mascarpone с фруктовыми наполнителями”, – заявил заместитель директора комбината по коммерческим вопросам Александр Сезень.

Ранее Телеграф писал, что первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич рассказала, какое мороженное Беларусь отправила на экспорт в Китай, как его адаптировали для китайских потребителей и почему белорусам экспортный вариант знакомого лакомства, скорее всего, не пришёлся бы по вкусу.

«Мы, может быть, такое кушать не будем» — В Мингорисполкоме рассказали, какое мороженое отправили в Китай