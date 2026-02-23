Кухарев выдвинул требования к социальной рекламе в Минске

Опубликовано: 23.02.2026 18:11 , Обновлено: 23.02.2026

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев заявил на совещании, посвященном рекламе в столице, что специалисты ГП «Минскреклама» занялись разработкой и дизайном социальной рекламы в столице Беларуси.

«Она должна быть яркой, интересной и привлекающей внимание», — сказал чиновник.

На данный момент, как сообщило госагентство «Минск-новости», в Минске работают 96 мультимедийных рекламных экранов. В планах установить ещё 10 в 2026 году.

«Предполагаем оснастить рекламными конструкциями подземный переход возле станции метро „Аэродромная“. Кроме того, в планах — увеличение количества рекламных конструкций в подземном переходе под площадью Якуба Коласа», — уточнила директор ГП «Минскреклама» Татьяна Калитина.

Напомним, что ещё осенью 2025 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) запустило онлайн-опрос для белорусов, посвящённый состоянию рекламы в стране. Ведомство предложило всем желающим высказать своё мнение и пожаловаться на конкретные примеры неудачных или раздражающих вывесок и объявлений.

Отдельно регулятор поинтересовался, какая социальная реклама, по мнению белорусов, транслируется слишком часто.

МАРТ запустил большой опрос о рекламе. На что могут пожаловаться белорусы?