Кто из белорусов будет платить налог, даже не работая? Юрист пояснил правки в Налоговый кодекс

Опубликовано: 04.11.2025 13:39 , Обновлено: 04.11.2025

В проекте закона о поправках в Налоговый кодекс Беларуси, который 4 ноября выложили на Национальном правовом интернет-портале, предусмотрен ряд изменениях для плательщиков налога на профессиональный доход (НПД). Если документ будет принят в нынешнем виде, некоторым белорусам, работающим на себя, придётся платить налог даже в тех случаях, если они по факту ничего не заработали. Юристы объяснили нюансы.

Дело в том, что в поправках в Налоговый кодекс фигурирует минимальная сумма налога на профессиональный доход, которая учитывается при расчёте НПД. Его предлагается установить в размере 45 белорусских рублей в месяц. Сейчас такого лимита не существует и физические лица или ремесленники, работающие по этой налоговой схеме, платят НПД только за те месяцы, в которых осуществляют заявленную деятельность.

С 1 июля 2026 года, когда это нововведение предлагают официально ввести в законодательство, как пояснила практикующий юрист Татьяна Кулешева в своём Telegram-канале Legalno.by, платить придётся вне зависимости от того, осуществлял человек заявленную профессиональную деятельность или нет.

“Таким образом, налоговые органы решат вопрос с теми НПД-шниками, которые зарегистрировались в приложении и деятельность не осуществляют. Нужно или прекратить применение НПД или платить “подписку” за приложение”, - пояснила специалист.

Кроме того, в документе, который ещё предстоит согласовать Палате представителей, прописали возможность прекратить применение НПД по инициативе самой налоговой. Это будут делать в случае, когда человек не платит НПД три раза подряд.

Ещё одним важным изменением, на которое обратила внимание юрист - вопрос ответственности за несвоевременное оформление чеков. Например, когда человек, получая безналичную оплату за оказанную услугу пробивает чек через приложение не день в день, а, к примеру, на следующий день. За это и сейчас налоговая “штрафует” плательщиков НПД, начисляя за это налог по повышенной ставке. Теперь это чётко прописали в законодательстве.

“При выявлении налоговым органом факта получения плательщиком профессионального дохода без формирования (несвоевременного формирования) чека посредством приложения «Налог на профессиональный доход» налог с этого дохода исчисляется налоговыми органами по ставке 20%” - гласит обновлённая статья Налогового кодекса.

Ранее Telegraf.news рассказал, что после публикации законопроекта стали известны ставки транспортного налога, предложенные Советом министров Беларуси на 2026 год, а также ставки подоходного налога для лиц с высоким уровнем доходов. В народе этот налог прозвали “налогом на богатство”.

Стали известны ставки транспортного налога и налога «на богатство», предложенные Совмином РБ на 2026 год