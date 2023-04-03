В Беларуси снова объявили о снижении цен на топливо
Государственный концерн "Белнефтехим" сообщил, что с 4 апреля цены на автомобиле топливо на заправках по всей Беларуси снова снизятся на копейку.
Теперь стоимость бензина и дизеля будет такой:
- АИ-92-К5-Евро — 2,31 руб.,
- АИ-95-К5-Евро – 2,41 руб.,
- АИ-98-К5-Евро – 2,63 руб.,
- ДТ – 2,41 руб.
Это пятое снижение цен на заправках Беларуси в этом году. И пока речь идёт о понижении цен примерно на 2%. Эксперты считают, что дело в общей по стране инфляции, вернее борьбе с ней, обьявленной властями.
В 2022 году стоимость литра топлива приблизилась к 1 доллару. Именно такую цену называли комфортной для белорусских НПЗ. В этой году из-за роста курса доллара, литр автотоплива уже стал стоить примерно 85 центов. Скорее всего, топливо ещё упадет в цене до начала посевной.
В Беларуси снизили цену бензина и дизтоплива с 21 марта. Что будет дальше?