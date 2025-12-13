Крупные криптобиржи разблокированы в Беларуси

Опубликовано: 13.12.2025 10:33 , Обновлено: 13.12.2025

Крупные криптобиржи, ранее заблокированные в Беларуси, такие как Bybit, Bitget и другие, были исключены из реестра запрещённых сайтов. Их домены снова доступны, и сайты открываются на территории страны.

Официального объяснения произошедших изменений пока не опубликовано. Ранее Министерство информации Беларуси дало разъяснения по поводу блокировки доступа к сайтам криптобирж Bybit, BingX, Bitget, OKX и других.

В министерстве заявили, что Минский городской исполнительный комитет выявил на сайтах okx.com, bitget.com, bingx.com, bybit.com, weex.com, gate.com «ненадлежащую рекламу». При этом в Мининформе отказались раскрывать подробности.

Для восстановления доступа владельцам криптобирж необходимо было обратиться с соответствующим заявлением в Министерство информации.

Мининформ объяснил, по чьей просьбе заблокировал криптобиржи. Можно ли разблокировать?