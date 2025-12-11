Мининформ объяснил, по чьей просьбе заблокировал криптобиржи. Можно ли разблокировать?

Опубликовано: 11.12.2025 14:24 , Обновлено: 11.12.2025

Ведомство опубликовало разъяснение по поводу недавней блокировки доступа к нескольким крупным мировым криптобиржам, сославшись на уведомление Мингорисполкома.

В министерстве утверждают, что исполком Минска выявил на сайтах okx.com, bitget.com, bingx.com, bybit.com, weex.com, gate.com «ненадлежащую рекламу». При этом в Министерстве информации отказались раскрывать подробности.

«Более подробная информация о характере нарушений может быть представлена исключительно владельцам данных интернет-ресурсов», — говорится в сообщении.

В Министерстве информации не исключили вероятности разблокировки криптобирж, но напомнили, что возобновление доступа к ресурсу возможно только в соответствии со статьёй 512 Закона «О средствах массовой информации». Для этого владельцы ресурсов должны подать заявление о возобновлении доступа на территории страны и устранить нарушения.