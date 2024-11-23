Крупнейший банк Великобритании прекратил обслуживать клиентов из Беларуси

Опубликовано: 23.11.2024 12:46 , Обновлено: 23.11.2024

Крупнейший банк Великобритании HSBC прекратил обработку всех платежей из Беларуси и России для частных клиентов. Клиентам посоветовали искать "альтернативные схемы" переводов и платежей.

О приостановке всех транзакции для частных клиентов HSBC из Беларуси и России сообщило агентство Reuters.

В информационном письме компании от 12 ноября 2024 года, которое появилось на официальном сайте отделения HSBC в Тайване, клиентов предупреждают о возможных трудностях при проведении платёжных операций, предложив искать “альтернативные схемы” банковских расчётов.

“Мы приняли решение прекратить обработку платежей в/из России и Беларуси. Любые платежи, проведённые через HSBC с участием России или Беларуси, могут быть задержаны для дальнейшего проверки и могут по нашему исключительному и абсолютному усмотрению быть отклонены, а средства возвращены”, - предупредили в банке.

[info_b]Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) считается одним из крупнейших финансовых конгломератов в мире и крупнейшим банком Великобритании по размеру активов и рыночной капитализации. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков.

Отделения HSBC (в общей сложности порядка 3900) открыты в 67 странах Азии, Европы, Северной Америки, Южной Америки и Африки. Клиентами банка, по подсчётам компании, являются 39 млн человек. [/info_b]

Как писало ранее издание Office Life, несмотря на введенные Великобританией и ЕС экономические санкции против Беларуси, HSBC продолжал обслуживать корпоративных клиентов в Беларуси и России вплоть до осени 2023 года. Однако, с 27 октября все транзакции корпоративных клиентов были прекращены, а теперь очередь дошла и до частных банковских операций.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило об очередном расширении действующих экономических санкций. В санкционные списки попали более 50 российских банков, однако последствия этого шага американских властей в будущем на себе могут ощутить не только клиенты этих финансовых учреждений, но и банков других государств, в том числе Беларуси. Всё дело в том, что США пригрозило санкциями всем финансовым учреждениям, подключённым к системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая позиционируется как российская альтернатива SWIFT.

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